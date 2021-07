Según los looks de Lady Gaga y Kate Middleton, éste será el estampado tendencia

Lady Gaga estuvo estos días de paseo por Nueva York mientras que Catalina de Cambridge asistió a Wimbledon. ¿Qué las une? Usaron la misma estampa creadas por la misma diseñadora. Ustedes votan quién se lleva el premio de este duelo de estilos.

La cantante y la Duquesa no se parecen ni se encuentran en ningún punto del estilo: Lady Gaga es más audaz y se apropia de las tendencias, mientras que Kate Middleton prefiere lo clásico y atemporal. Pero, aunque no lo crean, las dos coincidieron en llevar el mismo estampado durante esta semana. ¿Casualidad?

Lady de rosa

Foto: Vogue

El primer look de Lady Gaga por Nueva York fue un vestido rosa de puntos blancos de Alessandra Rich. Una pieza de mangas cortas, escote redondo, largo a la rodilla, plisado en el bajo y drapeado.

Ella lo combinó con accesorios en blanco: unos stilettos de Jimmy Choo y una mini bag Fendi junto con unos lentes a lo Audrey Hepburn. Un look completamente vintage y sacado de los años 50.

Este outfit ya lo analizamos con sus otros dos looks de la ciudad de Nueva York con aires a los 50' que llevó Lady Gaga.

Kate de azul

Foto: Elle

Por otro lado y completamente distinta tenemos a la Duquesa de Cambridge. Ella estuvo en el Torneo de Wimbledon y lució magnífica. Eligió una falda plisada y de largo midi de Alessandra Rich en color azul con puntos blancos.

Lo combinó junto con una camiseta blanca básica y un blazer azul, al igual que ha estado haciendo en sus últimas apariciones. Sus accesorios también fueron blancos, como Lady Gaga, con unos stilettos y una mini cartera de Mulberry.

No hay manera de decir que están iguales, porque sus looks no son parecidos a excepción de sus accesorios. Pero podemos sí estamos en condiciones de afirmar que el estampado a lunares vuelve con todo.