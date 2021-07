Hace unos días se llevó adelante la entrega de los Premios Juventud 2021. Como todo evento de músico, se encargó de premiar a varios artistas y también de realizar varias interpretaciones que hicieron bailar y cantar al público.



Es cierto que los Premios Juventud 2021 se enfocan principalmente en el mundo de la música, pero como todo evento, la moda y el estilismo también juega un rol muy importante durante toda la noche.

De esta manera, hubo muchos looks que generaron el impacto correcto en la gente. En las redes sociales, fueron muchas las celebridades que se convirtieron en tendencia debido a su buen gusto y a su outfit perfecto.

Sin embargo, también existieron otras celebridades que estuvieron en boca de todos por tener los peores looks de los Premios Juventud 2021. Aunque fueron muchos, hay tres de ellos que siguen siendo recordados.

Fuente: Twitter - Anitta

Tres looks de los Premios Juventud 2021 que siguen siendo aniquilados en las redes

El primero de ellos es Kunno. De todos los looks que pasaron por los Premios Juventud 2021, el famoso TikToker fue una de las personas peor vestidas. Aunque intentó replicar un atuendo de Harry Styles, lo cierto es que no lo logró.



De esta manera, el look de Kunno terminó pareciendo de señora y el joven se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales. Ya han pasado varios días desde que se llevó acabo la premiación, pero el continúa siendo criticado.

Fuente: Twitter - Anitta

Otro de los looks que recibió muchas críticas fue el de Gloria Trevi. La talentosa cantante mexicana estuvo presente en los Premios Juventud 2021. Para esta ocasión, eligió un vestido que era muy similar a papel estrujado.



Por último, Anitta también tuvo uno de los peores looks. Aunque la cantante brasileña suele tener mucho estilo, a veces es importante recordar que menos es más. Su outfit completamente rosa terminó siendo muy empalagoso y no generó un buen impacto en el público.

Fuente: Twitter - Anitta