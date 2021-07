Olivia Rodrigo te enseña cómo llevar el rosa con sus atuendos retro

Olivia Rodrigo es una de las jóvenes promesa de Disney, tal como fueron Selena Gómez y Miley Cyrus. Ahora, con sus looks denota un estilo propio y con toques retro muy marcados. Te mostramos tres de sus looks en rosa con toda la onda noventera.

Aunque Olivia Rodrigo aún sea muy joven, su estilo ya está muy definido. Eso significa que a medida que crezca, su look se refinará e irá tomando más forma. Por ahora nos quedamos con sus outfits más Barbie y que parecen sacados de películas como “Legalmente Rubia” o “Clueless”.

En rosa y de estilo 90', te mostramos tres looks fantásticos.

Visita presidencial

Foto: Hola!

Hace unos días atrás, Olivia se presentó en la Casa Blanca para una visita oficial al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Por supuesto que debía vestir como la ocasión ameritaba y lo hizo de una manera ideal.

Eligió un traje falda de tweed de la marca francesa Chanel. Un conjunto formado por una minifalda lápiz y una chaqueta con bajo de péplum o volado XXL. Lo mejor de este outfit es el estampado a cuadros que lo hace súper elegante, en colores como el rosa pastel, blanco y negro.

Foto: El Universo

Sin dejar de lado las tendencias, apostó por unas plataformas blancas de tiras como las que uso Sarah Jessica Parker en la foto promocional de “And just like that”, pero esta vez con calcetines negros, como dicta la moda.

De fiesta

Foto: Instagram

Aquí entran dos looks que Olivia Rodrigo considera para un evento más despreocupado y de fiesta. El primero es un vestido ajustado y a la rodilla en rosa con cintas de encaje en fucsia y estampado de cerezas, una de las tendencia en print más importante del verano 2021. Volvió a apostar por unas plataformas XXL en celeste metalizado, como en su visita presidencial.

Foto: Instagram

El segundo look es un vestido ajustado, drapeado, muy noventoso, de escote off the shoulders y frunces en rosa metalizado. Lo más destacado de su outfit es su colgante de corazón en rosa que te transporta a tu infancia y le añade un toque divertido.

No lo podemos negar: Olivia Rodrigo se presenta como una de las siguientes inspiraciones que tendremos en los próximos meses e incluso años.