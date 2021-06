Los jeans favoritos de Ana de Armas: te mostramos cómo llevarlos

Ana de Armas, ex de Ben Affleck, suele sacar a pasear a su perro Elvis, un bichón maltés, por las calles con looks casuales y super trendy.

Esta vez, sorprendió por las calles de Venice Beach con un modelo de jean slouchy super inspirador.

Fuente: Elle.

Slouchy jeans: casual y glam a la vez

La actriz adora los jeans. En su versión tiro alto, skinny o en modo ripped, siempre luce uno diferente cuando saca a pasear a sus mascotas. Por supuesto, los paparazzis no pierden oportunidad de retratarla con sus outfit informales que suelen mostrar la última tendencia en moda.

En este caso eligió un atuendo comfy y casual. Unos jeans slouchy, que es la tendencia del año, en tono azul oscuro. La estrella acompañó el jean con un body de algodón blanco con botones en la parte delantera.

El jean es de la firma Ulla Johnson, con costuras a la vista en color blanco y lazo. El diseño del pantalón con tiro alto se abrochan con un botón a la altura del tobillo para darle el toque glam.

Fuente: MyTheresa.

Lo combinó con zapatillas azules, blancas y amarillas de la marca Golden Goose. Se trata del modelo Super Star con glitter azul y el detalle del desgaste y la estrella que salen 371 euros. Las sneakers son cancheras, juveniles y estilosas.



El look informal no implica que sea menos glamoroso y Ana de Armas lo sabe. Por eso, completó su outfit con unos lentes de sol Gucci tipo aviador. Por supuesto, sus accesorios clásicos no faltaron: un reloj Panthere de oro 18 kilates de Cartier, un anillo Clash de oro y su brazalete Love con diamantes. Seguro no se saca esos accesorios hasta el momento de irse a la cama.



Fuente: LaCelebs.com.

Así, con estos jeans slouchy que se caracteriza por su forma abombada, suelta y cómoda Ana de Armas luce super estilosa, simple y cómoda. Sin dudas, la actriz cubana española da cátedra de estilo hasta para sacar al perro.