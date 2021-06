Estas carteras vuelven para ser tendencia una vez más

Las carteras XXS son, además de un increíble complemento, una gran compañía para guardar lo esencial allí y combinar con tu look. Te mostramos cómo surgieron, por qué resurgen y cómo puedes llevarlas.

Bolsos y carteras hay por doquier, pero la micro tendencia de las mini bags parece que nunca se irá. ¡Es que son tan prácticas! y van bien con cualquier look.

Foto: Puro Diseño

Grandes marcas fueron las pioneras en crear este tipo de carteras y distintas influencers comenzaron a llevarlo en la pre sala a los eventos o semanas de la moda de París o Nueva York. Fue así como comenzaron su fama.

Foto: Grazia

Quien está en boca de todos ahora es Dior, porque lanzó su propia línea de bolsos mini el jueves 24 de junio. Ya en sus tiendas online y físicas, puedes ver distintos modelos icónicos como el Saddle, Lady Dior, 30 Montaigne y Dior Caro en versión súper pequeña y en colores como el celeste, latte o negro.

Foto: Pinterest

No necesitas un look especial para llevarlas, sólo te recomendamos no usar muchas capas de ropa para que la mini bag no se pierda de vista, para que el complemento también se luzca como parte de tu outfit.

No sólo las grandes firmas pusieron su creatividad en estos bolsos, sino que también las low-cost como Zara los tienen a un precio más accesible y son igual de lindas y prácticas como estos dos modelos.

Foto: Zara

En esta foto te mostramos una de las propuestas: una pequeña bolsa redonda de piel en rosa que queda muy bien con jeans y una camisa blanca, con accesorios haciendo juego con el tono del bolso.

Abajo verás, también de Zara, una opción más clásica, en color negro con estampado símil piel. Bastante versátil, para diferentes eventos y looks. Foto: Zara

Las tendencias ya lo dictan, ¡a por tu mini bag!