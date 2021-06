3 errores que deberías evitar al usar jeans mom fit

Atención fashion lovers: los jeans mom fit son un hit del street style pero no todo está permitido en el universo de la moda. Hay algunas reglas a tener en cuenta antes de subirte a esta tendencia.

Los mom jeans son un modelo que retoma la moda de los suburbios neoyorquinos de la década del 90', en donde las madres usaban este modelo de jean de cintura alta, holgados y algo cropped o arremangados a la altura del ruedo.

No llevan las nalgas marcadas ni son skinny como los jeans chupin que ajustan la pierna, por lo cual son favorecedores a todas las figuras. A la vez que permiten incorporar otras tendencias como los ripped jeans en clave mom jeans.

Así, podemos concluir que los mom jeans son perfectos y están a la moda pero a la vez, conviene repasar algunos errores que pueden cometerse al usarlos y arruinar por completo esta pieza de temporada ¿Empezamos?

Error #1: Usarlo con ropa holgada por fuera del mom jean



Jamás debes combinar el mom jean con una prenda superior ancha, holgada y puesta por fuera del pantalón. Esto hará que la figura se vea más ancha, embolsada y pierda la forma la zona central del cuerpo, que es la que otorga armonía y feminidad.

Lo correcto es usarlo por dentro del pantalón y si lo quieres suelto, puedes acomodarlo de modo que los costados queden por fuera pero el centro, a la altura de la hebilla del cinturón quede por dentro. También se puede anudar la prenda superior para que quede a la vista la cintura del pantalón.

Esto afinará la figura, armonizando por completo como se ve el outfit. Es decir, las mejores prendas superiores para combinar un mom jean son los crop tops o prendas superiores metidas dentro de los jeans.

Error #2: combinarlo con calzado demasiado ancho

Evitar los borcegos demasiado anchos al nivel del tobillo es buena idea, ya que de lo contrario a la vista parecemos de menor estatura y figura más ancha. En cambio conviene usarlos con el tobillo libre, que afina y alarga a la vista, o bien con zapatos abotinados pero entallados.

Pueden usarse con o sin tacos, y también con las clásicas sneakers blancas. Siempre que éstas sean de modelos delgados, más clásico y no tan altas ni anchas como los modelos Air Max abotinados, por ejemplo.

Error #3: No animarse al ripped jean por no querer mostrar piernas

Muchas veces creemos que una tendencia no nos va a quedar bien porque no va con nuestras propias leyes de moda. Como ejemplo, hay chicas que no quieren mostrar la piel de las piernas, no se sienten cómodas, no les gusta o piensan que no es su fuerte.

Quizás sea el motivo por el que no estés disfrutando de usar jeans rotos conocidos como ripped jeans: una manera de llevar los mom jeans que está de última moda.

Sin embargo existe una solución muy simple: sumarle al look por debajo unas medias en red: negras o color piel son las favoritas de celebrities como Jennifer Lopez y no sólo quedan preciosas sino que además te permiten lucirte con unos mom jeans en clave ripped.



¿Qué esperas para poner en práctica todos los trucos posibles y sacarle partido a tus mom jeans?