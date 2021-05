Las tres maneras fáciles y rápidas de combinar la camisa estilo Kardashian que será tendencia

Kim Kardashian es una de las mujeres magnate del mundo. Con su reality, que está a punto de dar su última temporada, “Keeping Up with the Kardashians”, su línea de cosméticos KKW y su colección de ropa, Skims, esta celebritie no da abasto y sin embargo nos sigue mostrando las tendencias más fuertes para este año.

Sus hermanas, Khloe, Kourtney, Kendall y Kylie siguen sus pasos con empresas originales y propias, como también estilos distintos pero muy favorecedores para cada una. En este caso, han puesto en boga una pieza muy especial que será tendencia indiscutida esta primavera-verano 2021: la camisa XXL.

Al igual que los blazers que suele llevar Kendall, esta camisa que tanto ha sido usada por Kim o Kylie, se puso de moda y es un must-have para nuestro armario. Muchos diseñadores han destacado que la camisa XXL será en color rosa o no será, lo cual ha llevado a que muchas cuestionarán este mandamiento, por ejemplo el clan Kardashian.

Las Kardashian dicen que no hace falta que sea rosa, blanca, negra o de jean, sino que sea XXL; eso es lo más importante de la cuestión. Y no estamos hablando de una talla más grande, sino de dos o tres veces más grande de la que usas. Te mostramos tres maneras fáciles de llevarlas y lucir tus piernas divinas

Botas

Cortesía: Hollywood Life

Las botas mosqueteras o a la rodilla son un gran acompañamiento para estas camisas extra grandes.

Microshorts

Cortesía: Pinterest

Si lo tuyo son los shorts o leggins extra cortos, puedes apostar al look de Kylie sin problemas.

Jeans

Cortesía: Pinterest

Si tu estilo es más relajado como el de Kendall, te conviene probar con unos wide leg pants o Jeans anchos.

¿Te sumas a esta moda? ¡Cómoda es seguro!