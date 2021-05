Irina Shayk nos inspira para usar el print de cebra en 3 looks distintos

Irina Shayk es una de las supermodelos mejores pagas del momento junto a las Hadid o a Kendall Jenner. Tiene más experiencia en pasarelas que ellas, pero ha preferido llevar una vida más tranquila y no tan enfocada en su carrera de modelaje. Sus looks de streetstyle son de los mejores dentro del mundo de la moda, ya que sabe combinar muy bien los accesorios junto a su ropa y crea looks listos para llevar.

A Irina le encanta arriesgar en la moda y ponerse prendas que pocas se animan a usar. En esta nota veremos tres looks distintos que llevó con diferentes prendas pero teniendo en común un mismo estampado: el de cebra. Así como lo leen, el print de cebra será una de las tendencias 2021 más fuertes y debemos tener alguna prenda especial con este estampado para usarla sin parar.

Te mostramos los tres looks y tú eliges el que más te guste sin problemas.

Pantalones

Si quieres llamar la atención por la calle, lo mejor es que no optes por una blusa sino por un pantalón split de cebra, que son pura tendencia.

Irina los supo combinar perfecto con un top en negro, un tapado blanco y unas botas estilo de lluvia blancas con bordes negros.

Botas

Si lo tuyo son los zapatos, entonces atrévete con unas botas de estampado de cebra. Irina Shayk las llevó con unas leggings, blusa y un blazer en tonos verdes. Complementó el outfit con una simple cartera pequeña en negro.

Campera

Para este invierno, son un must-have las puffer jackets. ¿Se imaginan una con print de cebra?

Pues Irina lo volvió a hacer en un estilo deportivo. Junto a leggins ajustadas y unos botas estilo militar completó un look invernal de 10.

Con toda esta inspiración, ¡a crear divertidos outfits!