Jennifer López y Jennifer Aniston nos enseñan cómo usar tenis después de los 50

Jennifer López y Jennifer Aniston son dos de las mujeres de más de 50 años que inspiran a todo el mundo con sus looks. No hay edad para ellas, lo que se ponen gusta a adolescentes y a sus contemporáneas.

En esta nota, hablaremos de un calzado que ambas comparten en sus días de relax, gimnasio o de visitas a sus amigos: las zapatillas. Y no solo hablamos de las deportivas, sino también de zapatillas urbanas o chic, como Converse o New Balance. Las dos son bastante simples y clásicas a la hora de elegir este tipo de calzado y no arriesgan con grandes colores o estampados.

Así usan las zapatillas ellas:

Jennifer Aniston

Cortesía: Who What Wear

La blonda nos muestra que usar zapatillas es algo fácil para ella. Con los básicos de siempre puedes levantar cualquier look junto a zapatillas blancas estilo Adidas, que son sus favoritas.

Por ejemplo, si tienes una gabardina o trench y lo combinas con camiseta blanca básica y unos pantalones en negro, obtendrás ese look que tanto te gusta de ella. Más fácil imposible.

Cortesía: PopSugar

Jennifer López

Cortesía: Mamaindeval

López en estos looks nos enseña cuáles son las mejores zapatillas que se llevan con outfits sport. Desde bikers a calzas largas, de tops deportivos a sweaters, la cantante se ve radiante.

Cortesía: Pinterest

