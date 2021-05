Gabriel Lage, el diseñador que está orgulloso de haber vestido tanto a Fabiola Yañez como a Juliana Awada

Gabriel Lage es uno de los diseñadores argentinos con mayor prestigio nacional e internacional. Sus colecciones de alta costura son puestas en la mira de cada crítico, diseñador y fashionista. Su estilo es no tener estilo sino que, según Gabriel, "el estilo lo pone cada cliente o modelo al lucir una prenda".

Tanto Fabiola Yáñez como Juliana Awada eligieron a Lage para vestirse varias veces. Juliana lo hizo en 2017 con la visita oficial que ella y Mauricio Macri realizaron a España. Ahora Fabiola se decantó por su propuesta.

Carismático, súper accesible y predispuesto, con una sonrisa constante, así nos recibió Lage en su atelier. De modo virtual, claro. Nos divertimos mucho con la videollamada y también reflexionamos junto a él: "es terrible como la grieta llega a todos lados", nos dijo. Y claro, es que en su instagram recibió cientos de críticas por haber vestido a Fabiola Yáñez.

"¡Cómo le voy a decir que no a una Primera Dama!", expresó sorprendido por los comentarios que le llegaron, aunque entendió que en 2017 recibió cuestionamientos de un color político y hoy los recibe del otro: "Con Awada fueron 50% halagos y 50% críticas y ahora también es 50/50, invertido", dijo entre risas pero lamentándose.

Lo cierto es que Lage está orgulloso del trabajo exprés que realizó junto a la esposa de Alberto Fernández, "tuvimos muy poco tiempo para prepararlo", contó, pero los resultados gustaron mucho, sobre todo en Francia donde resaltaron el atuendo de Primera Dama, "¡es un halago que en Francia destaquen tu elegancia".

Primera parada, España

En este caso su primera opción fue un vestido de base de crepé en tonos blancos con mangas cortas y largo hasta la rodilla. Fue muy comentado, y en algunos casos cuestionado, porque se dijo que era transparente y eso no estaba de acuerdo con el protocolo, lo cual Gabriel desmintió. "No era transparente, sólo se traslucía unos centímetros arriba a la altura de los hombros y abajo pasando la rodilla". Una tela pensada justamente con el fin de que si el crepé se arrugaba no se notase por esta superposición.

Incluso el diseñador tuvo que estudiar minuciosamente todas las reglas del protocolo español para vestir de la mejor manera a Fabiola. Lage también explicó que críticas hacia él ha habido siempre y que seguirán existiendo pero que ambos se sintieron muy cómodos con las elecciones que hicieron para el viaje.

En su segunda aparición Fabiola lució con un vestido de caída natural en tonos degradé con mangas cortas. Perfecto para la reunión que tuvo con la Primera Dama española, ya que conservaba su estilo pero también era muy elegante y sencillo.

El diseñador explicó que eligieron estos modelos debido a que la simpleza debía reinar, ya que no había grandes galas o cenas y porque Fabiola tenía muy poco tiempo para cambiarse entre look y look. Debía ser una prenda fácil de poner y de sacar.

Francia, next stop

Para su visita en Francia donde se encontraron con Emmanuel Macron, Fabiola se decantó por un vestido de macramé de seda hecho a mano, en color rosa, de mangas largas y falda evasé. Lo acompañó con tacones de tira, coleta alta, clutch y barbijo del mismo color. Un diseño espectacular, femenino y delicado.

Finalmente, Lage contó que participó de todo el estilismo de la Primera Dama, desde la elección de la ropa y las joyas, hasta los zapatos. Yáñez quería destacar la industria nacional, pensando en esto seleccionaron determinados zapatos y accesorios.

