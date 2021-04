Son lindas y frescas: te mostramos las sandalias que usaremos esta primavera

Las sandalias son el zapato más cómodo y fácil de usar en la temporada primavera-verano. Son frescas, podemos lucir nuestros pies, son cómodas y versátiles ya que podemos usarla en el día o en la noche y seguirán luciendo divinas. Estas sandalias son las que se han convertido en las más usadas en el viejo continente y están todas como locas buscándolas para obtener sus propios modelos.

Estamos hablando de la marca Bryan Stepwise, una marca que confecciona 100% en España y por eso las hace mucho más cercanas. Además, son súper románticas por su forma, ya que tienen un taco cuadrado bajo y muchas tiras que están sobre el pie y vienen en varios colores: blanco, negro , malva, para que elijamos las que más nos guste.

Cortesía: Bryan Stepwise

Bryan Stepwise es una marca muy conocida por trabajar con materiales de primera calidad y, además, de ser confeccionadas enteramente en el país español. Lo beneficioso de estas sandalias es que sus diseños no son moda pasajera, sino que sus formas son clásicas y atemporales, que bien pueden servirte para esta temporada y para muchas más que vengan.

Si hablamos de su comodidad, no hay palabras. Gracias a su tacón cuadrado, podremos movernos de aquí a allá sin problemas y sin dejar de lucir súper bien. Nuestras piernas no sufrirán el uso de los tacos altos aunque sí permitirán añadir unos centímetros de más a nuestra altura. Lo mejor de todo es que su precio no pasa de los 60 euros y tendremos un modelo único y especial.