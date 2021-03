Duelo de botas blancas altas entre modelos: ¿Hailey Bieber o Irina Shayk?

Hay tendencias que amas u odias. No hay término medio. Las botas blancas de caña media o alta son una de ellas porque no son tan fáciles de usar como las que existen en otras tonalidades como el negro y, además, son moda pero no sabemos si permanente o pasajera.

Lo que sí sabemos es que hay dos modelos que las supieron lucir de una manera increíble: ellas son Irina Shayk y Hailey Bieber. Irina fue conocida por su trabajo en pasarelas de renombre como Versace o Dolce&Gabbana y, además, estuvo casada con Bradley Cooper, uno de los actores más famosos de Hollywood. Por otro lado, Hailey es la nueva cara de Versace y de marcas como Moschino y es la esposa del cantante Justin Bieber.

Aquí analizaremos el look de ambas para que ustedes decidan quién se lleva el trofeo a la mejor modelo que usa botas blancas.

Irina Shayk

Cortesía: Elle

La modelo fue vista por las calles con un look muy cómodo, casual y trendy. Unos leggins grises ajustados junto a una camisa de estampa a cuadros y un tapado midi de paño gris. ¿Lo mejor? Su botas de caña larga en blanco que alargaban su figura. ¿Qué es lo controversial de estas botas? Su suela track y plana que las hace un poco más difícil de lucir, ya que no añaden centímetros por su taco sino que debes tener piernas largas para lucirlas.

Hailer Bieber

Cortesía: In Style

La rubia, por otro lado, presentó un conjunto más primaveral. Con un minivestido en blanco y una bomber jacket en negra, vistió esas geniales botas de tacón blancas. Las botas de Hailey ayudan un poco a recuperar altura y lo bueno es que te habilita a lucir looks retro, estilo 60 y 70.

Para ustedes, ¿quién fue la ganadora?