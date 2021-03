Estos son los diminutos trajes de baño que hacen estallar las redes sociales de las Kardashian y Jennifer López

Kim y Kourtney Kardashian son empresarias del mundo de Hollywood y saben cómo manejar sus redes a la perfección. No temen arriesgar con sus outfits y cada cosa que se ponen está al último grito de la moda.

Por otro lado, Jennifer López está filmando una película en República Dominicana y, desde allá, sube fotos casi todos los días a sus redes, ya sea descansando, haciendo ejercicio o trabajando.

La bikini con tanga diminuta se ha vuelto un must entre las famosas como Kendall Jenner o Emily Ratajkowski. Tini Stoessel también la llevó hace un par de días atrás y encendió su Instagram. En general, vienen en distintos colores y no se ha visto con muchos estampados. Simple pero eficaz.

Kourtney Kardashian obtuvo miles de me gusta cuando publicó una foto muy sensual de ella saliendo de la piscina. En su caso, el bikini rojo no solo es diminuto sino que también el corpiño usa la tendencia de ponerlo al revés y con tiras cruzadas, lo cual lo hace mucho más exótico.

Su hermana Kim, por otro lado, también apareció en la piscina durante sus vacaciones en Aspen, en conde tomó una fotografía en la que se la ve muy cómoda luciendo una bikini en verde bosque metalizada. En este caso, no usó el corpiño dado vuelta sino de la manera usual.

Por último, analizamos el look de Jennifer. Ella apostó por una enteriza con muchos recortes o cut-outs, con un escote profundo y tanga súper cavada, al más puro estilo noventas. La cantante puso en su feed que era su día libre, pero sin embargo eso no la detiene para no seguir viéndose atractiva.

Ya sea que te decantes por los diminutos trajes de baño de las Kardashian o la enteriza blanca de JLo, las dos son puras tendencias 2021/2022.