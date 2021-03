Billie Eillish mostró cómo deberías llevar tu cabello: del morocho con raíces verdes al rubio platino

Es adolescente todavía pero tiene el mundo a sus pies: estamos hablando de Billie Eilish. Es una de las cantantes más afamadas del momento por sus grandes canciones con letras muy profundas que calan mucho en cualquiera que las escuche atentamente.

Además de escribir buenos récords, fue la gran ganadora de los Grammy 2021: se llevó cuatro estatuillas a su casa junto a su hermano, Phineas. Al parecer, para celebrar esta gran noche y el éxito que tuvo, decidió cambiar rotundamente su look.

Apareció en Instagram con una nueva melena: pasó del morocho con puntas en color verde, un look que la caracterizó prácticamente toda su carrera a un rubio de corte shaggy, muy ochentero. Ese corte es una de las tendencias en cabello para el 2021 y varias famosas, las que se han atrevido, ya lo han llevado.

Debemos decir que el rubio le va muy bien ya que su piel es blanca y sus ojos verdes. Además de poder ver su nuevo cambio, la imagen que subió obtuvo un millón de me gusta en la primer hora. Ya pasadas las 17 horas, se ganó 17 millones de me gusta, es decir un millón de personas por hora le dieron like a esa foto.

¿Cómo se realiza este corte? Se consigue una vez que el pelo está seco, cortando desde el interior y esculpiendo con navaja y dejar los efectos del desmechado en torno al rostro. ¿Y sobre el pelo platinado? Para aguantar bien la decoloración, es conveniente que el pelo sea medio a grueso ya que si es muy fino, se puede dañar por el color.