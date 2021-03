Juliana Awada luce hace tiempo el peinado que será furor en la próxima temporada ¡y releva cómo lograrlo!

¿Prolijo? ¿Tirante? ¿Perfecto? ¡Todo eso ya pasó de moda! Lo que viene en tendencias de peinado para la próxima temporada es lo "relax". Descontracturado, que parezca despeinado, así lo lució Juliana Awada durante todo su trayecto como primera dama de la Argentina (y lo sigue haciendo).



Esta tendencia conocida como "effortless" también se utiliza en el mundo del make up. Consiste en lograr un look que simule que "no lleva nada", cuando en verdad hay una gran preparación detrás... ¿O creías que Juliana salía con el cabello despeinado recién levantada de la cama?





Para ello hay productos que tienden a suavizar el pelo, volverlo más dócil, brilloso y con movimiento. Se trata de champúes equilibrantes de textura en gel, acondicionadores ligeros y sérum para las puntas.



Para lograr el peinado, es necesario partir de una base sólida y luego "desemprolijar" mechones sueltos a los costados. Dar volumen a la cola semi-recogida en la parte exterior es otro tip que Juliana Awada incorpora muy bien.



Lo bueno de este look es que es válido para complementar cualquier outfit: de gala, informal, urbano y súper chic. Queda bien con todo, es relativamente fácil de hacer y da una sensación despojada súper cool.



En las principales pasarelas europeas vemos este peinado que lucen las modelos en sintonía con increíbles prendas de marcas como Chanel, Dolce & Gabbana y Gucci. Juliana Awada lo vio antes y se cansó de incluirlo en sus looks cuando acompañaba a Mauricio Macri, ex presidente de la Argentina, en diferentes eventos políticos y protocolares.



Incluso se dice que Fabiola Yáñez, actual primera dama y pareja del presidente Alberto Fernández, ha decidido copiarla y robarle este tip secreto. Más allá de que cada una tiene un estilo muy diferente, Fabiola ha pedido algunos recogidos similares a los que solía lucir Juliana en sus eventos. (Si te divierte este tema, no te pierdas nuestro increíble duelo de estilos entre Fabiola Yáñez y Juliana Awada).



Pero dejando a un costado a la pobre Fabiola (a quien han criticado e intentado comparar con Awada durante mucho tiempo), Juliana sabe que puede adaptar este mismo peinado que será furor (y se convertirá en un clásico) durante la próxima temporada de otoño/invierno, a cualquier look y evento.

De hecho, aquí la vemos junto a la Reina Letizia de España, luciendo el cabello totalmente ondulado, suave, sin geles ni spray, en una fecha especial con invitación a la realeza incluida.



Las claves están en no llevarlo tirante, no agregarle accesorios y enfocar los esfuerzos en el brillo y sedosidad del cabello para que tenga movimiento propio y "cobre vida". ¿Te animás?