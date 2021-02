Los outfits de color rojo dominan las tendencias del 2021 y esta es la mejor manera de llevarlos

El color rojo hace su entrada este 2021, siendo uno de los colores más fuertes para atraer la buena suerte. Este año se recomienda incluirlo en tus outfits favoritos.

Según el Feng Shui el color rojo representa la prosperidad y la buena suerte, es por eso que existen muchos amuletos en este tono, y cualquier cosa podría funcionar. Un blazer o vestido mucho mejor... Logrando así atrapar todas las miradas y lograr lo que te propones.

Entre las prendas que podrás usar, está un vestido fluido, ya que este incluye mucho rojo al mismo tiempo que estilo, y que podrás combinar con lo que desees, para robarte las miradas de todos, el leather es super cautivador en cualquier color, pero si es rojo mucho mejor realzando así cada uno de tus dotes femenino.

Vynil es otro de los mejores look que podrás encontrar, un modelo que aunque pareciera un jumpsuit no lo es. Son diferentes piezas de la misma tela y color, una prenda que deberás tener en tu closet pudiendo así crear infinidad de look.

El suit es uno de los favoritos por muchas, ya que podrás combinarlo tanto casual o formal, como quieras, si deseas un crop top y unos sneakers es ideal para una salida con tus amigas.Pero, a la hora de una reunión importante podrás agregar una camisa y unos tacones, un outfit rojo perfecto.