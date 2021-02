Los abrigos de Sarah Jessica Parker que querrás tener este invierno para lucir a la moda

Sarah Jessica Parker es sinónimo de moda: no solo por su espectacular personaje Carrie Bradshaw en Sex and the City, sino porque en la vida real los paparazzi mueren por capturarla. Todas las revistas de moda de Estados Unidos, España y Latinoamérica adoran tenerla en sus portadas y los fans de la moda saben que copiarla siempre es una gran opción.



En temporadas frías suele costar elegir un abrigo cómodo, cool y en tendencia. Además, suelen ser muy costosos, por lo que la mayoría de la gente prefiere optar por diseños clásicos que puede reutilizar en diferentes conjuntos. Sin embargo, Sarah Jessica Parker se anima a todo y nos enseña cómo un abrigo vanguardista puede funcionar en un sinfín de outfits transformándose en una pieza comodín.

¡Solo se trata de combinar! Si tu abrigo lleva muchos colores diferentes, selecciona uno y llévalo a tu calzado o hasta a tu cubrebocas. Puedes combinar el bolso, los pantalones o hasta un accesorio para tu cabello. Pero la clave está en "matchear" el resto de las prendas de tu look con uno de los colores que elijas de tu abrigo.



Ahora bien: si no eres de las que aman los colores, un tapado gris, negro o manteca siempre "te salvará". Pero para que no luzcas aburrida, anímate a combinarlo con todo tipo de texturas, brillos y relieves. Abrigo oscuro y sweater haciendo juego es algo que ya no va más.

Optar por algo simple es una opción (¡Claro que sí!) Pero no olvides jugar con los accesorios, añadir un detalle entallado en la cintura, un lazo, o algo que distinga tu abrigo del de todas las demás. Descubre qué va mejor con tu cuerpo y aprovecha el abrigo para destacar tu silueta. No todos los tapados deben ser cuadrados, gigantes y aburridos.

¡La clave está en divertirse! Combinar pieles, print animal y verde... ¿Por qué no? El abrigo debe ser mucho más que un complemento. En invierno, es una prenda crucial de tu guardarropas y por lo tanto debes darle protagonismo. ¿Te animas?