Estas zapatillas retros de Nike son las favoritas de Tini y Candelaria Tinelli ¡y así deberías llevarlas!

Tini está actualmente en Los Ángeles grabando nuevo material y desde allí, nos abomba con distintos looks deportivos y sexies. El último (que muchos criticaron) fue un conjunto de pantalones batik en celeste, microtop blanco, medias y “slides” o chancletas turquesas de la firma Balenciaga. Muchos pusieron el grito en el cielo por una tendencia que usó: la tanga a la vista por sobre el pantalón.

Tini está acostumbrada a las críticas y no les da atención, por eso nos sigue deleitando a sus fanáticos con nuevos outfits de estilo comfy. Para esta vez, su look era muy noventoso y urbano con pantalones de joggin con estampa que decía “Til´death we do art” (Hasta la muerte hacemos arte) de la firma conocida en LA, IamKokoLA y una chaqueta bomber XXL de la firma Gucci.

La chaqueta tenía el print característico de la marca italiana en colores como el verde, rojo, violeta y blanco. Por otro lado, estos colores resaltaban gracias al azul apagado de sus jogginetas o babuchas. Lo complementó con una gorra tejida de Louis Vuitton de su colección deportiva, Supreme, en color blanco y rojo.

Por último, terminó con unas zapas Jordan (muy 90) que son tendencia mundial en zapatillas para este año. Tini las usó con detalles en verde, pero Candelaria fue por otro color: el turquesa.

A Cande también le pintó el modo retro y salió en sus redes con una foto que exponía su look estilo colegiala con top musculosa en blanco junto a una falda tableada en el mismo tono que sus míticas zapatillas de Nike. ¿El toque? Su toalla en la cabeza de color turquesa, haciendo juego con sus otros complementos.

Si queres comprarte nuevas zapas, lo mejor es que apuestes por las Jordan: nunca pasan de moda y son fáciles de combinar para tus outfits más cómodos.