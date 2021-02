Danna Paola y Eiza González nos enseñan a llevar el nuevo bolso it de Louis Vuitton

Danna Paola saltó a la fama con distintas actuaciones para Disney pero su momento de gloria llegó con su participación en la serie “Élite”, de origen español. Allí comenzó a verse en las red carpets y en cada look, sorprendía más con sus elecciones.

Por otro lado, tenemos a Eiza que ahora se ha vuelto toda una celebritie hollywoodense y Netflix deja que veamos su talento en la nueva película, “Descuida, yo te cuido” en donde muestra outfits que se han vuelto virales por sus prendas.

Ambas son muy distintas pero comparten una misma pasión: el nuevo bolso de Louis Vuitton. Esta cartera pertenece a la colección primavera-verano 2021 y se denomina “Coussin”. Una pieza que tiene incrustada las iniciales y diseño de la marca junto a un asa de eslabones gruesos.

Danna subió su foto luciendo la cartera en color rojo en primera plana junto a un look compuesto por un top estampado, jeans, cinto rojo y stilettos en rosa. Ya sabemos que rojo y rosa son colores complementarios y animan cualquier look.

Por otro lado, Eiza no subió foto mostrando algún estilo, sino que se decidió por un fondo más simple: un jarrón de flores blancas, color que combinaba con el de su cartera.

Ellas dos no fueron las únicas en lucir este objeto de lujo. Sophie Turner, actriz de “Game of Thrones” y cara principal de la sección bolsos en Louis Vuitton, también salió a mostrar su nuevo regalo: un bolso “Coussin” pero en negro. En este caso, tampoco nos mostró un look pero el negro puede usarse con cualquier outfit y en cualquier momento del día.

El bolso se caracteriza por su forma acolchada lo que le da su nombre en francés y el material utilizado que es piel de borrego, lo que lleva a que su precio se valúe en 2700 euros , lo que en Argentina se traduciría como $300 mil.