El bolso del año es de Dior y está inspirado en la tradición argentina: ¡totalmente artesanal!

Maria Grazia Chiuri es la directora creativa de la marca Dior. Para la primavera 2021, presentó un bolso en cuero marrón con distintos bordados y diseños hecho a mano por pocos talabarteros, lo que lleva a que su precio sea descomunal (600 euros por la pieza).

Chiuri dijo que se inspiró en la Argentina y en un viaje que realizó para crear este bolso, por eso usó el cuero, uno de nuestros materiales más autóctonos.

A pesar de su alto precio, muchos diseñadores y firmas low cost han lanzado distintos modelos de una misma cartera: la “tote bag”. Este diseño se destaca por su comodidad, debido a que es grande en su tamaño lo que nos permite poner toda nuestra vida en un solo artículo.

Para aquellas que trabajan todo el día o están fuera de sus casas por distintas razones, este bolso es un must have. No solo Dior se ha decantado por este modelo: Coach, Prada y Fendi decidieron sacar sus propias piezas y enamorarnos a todas.

El “tote bag” se ha convertido en la pieza estrella de las carteras este 2021. Las influencers ya lo han llevado y combinado de mil y un maneras. Existen diferentes tipos de material para este bolso: las de manta (más combinables y fáciles de ver por la calle), tejidas (de estilo playero o tropical), cuero (ideal para el otoño-invierno).

Podemos conseguirlo en muchas tiendas low-cost como Zara que reversionó uno de los bolsos Gucci llamado “Botanical floral tote bag”. La cartera de la firma española está realizada con tul y bordado con flores, muy similar al de la marca parisina. ¿Los precios? La de Gucci pisa los 500 euros, mientras que Zara la ofrece a 30.

Te aconsejamos comprar una “tote bag”: es práctica, fácil de combinar, entra todo para tu día a día y, encima, es tendencia mundial. ¿Algo más?