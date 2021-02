Kiara Liz mostró cuál será el color de la temporada y robó suspiros

Kiara Liz, (Kiara Liz Ortega Delgado), es mucho más que una reina de belleza. En su cuenta de Instagram no deja de compartir sus looks y claves para verse espléndida, para que sus seguidoras puedan tomar nota de algunos de sus consejos.



Y es que el mundo de la moda la convoca muchísimo. De hecho, Kiara Liz cuenta con su propia línea de trajes de baño "Parcha by Kiara Liz". Se caracteriza por animarse a los colores vibrantes, el volumen, los apliques y los volados.

Pero esta vez el foco no estuvo en su escultural cuerpo ni en las diminutas bikinis ultra sensuales que suele ofrecer. El hit de la temporada es el color naranja y, ni bien decidió usarlo, miles de fans salieron a copiarla.



Un top sin hombros y escote en V sumado a unos pants estilo "capri" la hicieron brillar, logrando un "total look" monocromático con silettos dorados. Kiara Liz compuso un outfit perfecto, digno de fotografías.



Acompañó con accesorios haciendo juego a los zapatos y un rodete peinado con el cabello tirante y raya al medio. Su maquillaje, siempre impecable.



Pero esta no es la única forma de lucir el color de moda. No necesariamente todas las prendas del look deben ser de color naranja. Este también se puede combinar con básicas blancas, camisas y hasta con otras texturas como el denim. Kiara Liz lo hizo muy bien en otro de sus outfits con naranja, sumando un cinturón ancho con hebilla en el mismo tono.



Y es que está en su identidad latina. La representante de Rincón, Puerto Rico, lleva el "full color" en la sangre. Son muchos los vestidos florales, conjuntos estilo mono, lipsticks y accesorios que decide pintar de colores vibrantes y únicos. Lo discreto no está en su vocabulario ni forma parte de su guardarropas.



"Que la vida siempre me encuentre así: sonriendo", dijo en uno de sus posteos en Instagram. Y es que Kiara Liz está más feliz, vibrante y plena que nunca. ¿Qué proyectos le esperan en este 2021?