Vestidos: cómo los usa y combina Juliana Awada

Le ex primera dama sigue sorprendiendo con sus looks. Así lo comprobamos en nuestra última nota con 7 outfits para copiar y adaptar en esta temporada. Al momento de vestirse, Juliana Awada puede dar cátedra. Y es que mucho antes de convertirse en primera dama ella ya pertenecía al mundo de la moda.



Sin dudas, cuando se trata de una salida de noche, Juliana elige los vestidos como prenda por excelencia. Lo positivo de esta elección es que siempre hay un vestido que favorece a cada silueta. Los largos, los cortes y los géneros pueden variar en función de la diversidad de cada cuerpo.

Pero más allá de las infinitas combinaciones, hay una pieza que no puede faltar en el guardarropas de ninguna mujer: el vestido negro. El "little black dress", como le llaman en Estados Unidos, es un elemento fundamental para crear diferentes looks y estar impecable en todo momento. Juliana adaptó el suyo con redes brillantes y sandalias nude.

Y para las que sueñan con una boda romántica o no son tan fans del "negro", los vestidos blancos también están dentro de las elecciones de Juliana. De hecho, en esta foto en la que se la ve junto a la Reina Letizia de España, luce espléndida en un vestido tipo túnica. ¿Una mínima crítica? Su base de maquillaje está tal vez unos tonos por debajo de su color natural.

Pero si es de día y lo que se busca es una opción cómoda, arreglada y canchera, los vestidos "camiseros" son una excelente opción. Aquí vemos un vestido cruzado de Juliana Awada acompañado por cómodas sandalias del diseñador Ricky Sarkany.

No hay nada que hacer: Juliana Awada es experta en vestidos. Cada vez que eligió uno fue el centro de las miradas y perseguida por los fotógrafos. En los eventos de gala, no siempre eligió los típicos diseños, sino que optó por escotes cerrados, géneros innovadores y colores poco vistos.

Hoy ya no la vemos con tantos vestidos. Su "look country" incluye blusas, camisas frescas y cómodos pantalones de jean. Sin embargo, es imposible olvidar que fue la musa de los diseñadores y que, durante su trayecto como primera dama, sus vestidos inspiraron en bodas, producciones de fotos y colecciones de prendas. ¿Volveremos a verla vestida como primera dama algún día?