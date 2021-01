En fotos: 7 looks de Juliana Awada que querrás copiar para una salida

Juliana Awada no es principiante en el mundo de la moda: cuenta con su propia marca de indumentaria y los antepasados familiares dentro de la industria como antecedentes.



Si ya te venías divirtiendo con nuestros duelos de look en distintas ediciones junto a Fabiola Yáñez, la actual primera dama, hoy nos vamos a centrar únicamente en Juliana y sus mejores elecciones a la hora de vestirse para una salida importante.



Desde luego que, durante sus años junto a Mauricio Macri como presidente de la Nación, Juliana tuvo muchísimos eventos y fue vestida por diseñadores importantes. La idea de este artículo es poder recoger como inspiración algunos de sus looks más recordados para bajarlos a una combinación posible para salidas de media tarde y noche.

En primer lugar, para robarle un poco de estilo a Juliana Awada, es fundamental contar con unos stilettos color nude como los que vemos en la foto. Combinan con todo, estilizan las piernas, son elegantes y, a la vez, cómodos (no es necesario que tengan un taco aguja de más de 10 cm).



Los looks total white también son su sello característico: aplica esta técnica a conjuntos elegantes, sastrería y a piezas informales para pasar la tarde. De pie a cabeza, usar el color blanco siempre es un símbolo de confianza, buena presencia y finura.

Sin embargo, los tonos nude, manteca, beige y "baby rose" también son buenas elecciones tanto en verano como en invierno. En reiteradas ocasiones, Juliana Awada compartió momentos con la reina Letizia de España (hasta se dice que han conformado una lista amistad). En sus diversos encuentros siempre fue muy difícil decidir quién de las dos estaba más impecable.

Ahora bien: no es necesario que todo lo clásico se mantenga siempre así. El famoso y popular "little black dress" (vestidito negro) que todas debemos tener en el guardarropas puede (¡Y debe!) reinventarse de vez en cuando. Juliana Awada tomó la tendencia del momento (las texturas de red) y se la añadió a su vestido clásico para darle un giro diferente. Fue entonces cuando muchas tapas de revistas titularon: "De primera dama a influencer".

Y cuando "hay que ponerse los brillos", a Juliana Awada no le tiembla el pulso. Aunque estemos acostumbradas a verla en un "country style" muy relajado y a que no sea súper devota del maquillaje o los peinados extravagantes; sus outfits de noche tiene mucho glam y no son nada "tranquilitos". Su memorable vestido de brillos en color plata sigue apareciendo en artículos de moda y siendo un ícono para analizar.

Está comprobado que Juliana no tiene nada que envidiar a los looks de la realeza europea: ha sido fotografiada junto a Letizia y Máxima de Holanda y realmente no se nota la diferencia entre una y otra... ¡Solo le falta la corona! Podría protagonizar la tapa de la revista "Hola" en la sección royalties sin problemas. ¿El mensaje? No tener tabúes ni temores de convertirse en reina por una noche.

Ahora que ya no es más primera dama y cedió su lugar a Fabiola Yáñez, pareja de Alberto Fernández, volvió a los looks relajados y las zapatillas. Sin embargo, es más fuerte que ella: no puede evitar añadir un blazer blanco impecable o un toque elegante a su total look. Pareciera ser que, aunque la viéramos en pantuflas, siempre estará impecable.