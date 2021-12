Ángela Aguilar y las zapatillas acordonadas más cómodas y a la moda

Ángela Aguilar, la princesita de la voz mexicana, adora la moda. Es una maestra en combinar prendas, calzado y accesorios para aparecer impecable, radiante y sofisticada en redes sociales, alfombras rojas o escenarios. Con un estilo particular suele destacar por sumar siempre un elemento a sus outfits que los hace únicos.

Experta en sacarle partido a las prendas de moda, Ángela Aguilar conoce el potencial de un par de zapatillas en tendencia y al combinarlo con su estilo relajado, simplemente ¡la rompe!

Ángela Aguilar conoce el poder de los detalles. Fuente. Nueva Mujer

Cómodas, en tendencia y estilosas: las zapatillas acordonadas de Ángela Aguilar

Elige un color de moda, suma un detalle chic y ¡listo! Un outfit comfy, simple y sin estridencias puede transformarse en un verdadero hit de moda, en cuestión de segundos.

El acento glamoroso de Ángela Aguilar consiste, esta vez, en un color shocking para los tenis: unas Nike completamente turquesa.

La hija de Pepe Aguilar, fashionista por naturaleza, no deja pasar la oportunidad de sumar moda a su vida. Por muy informal y relajada que vista, suele preocuparse por los detalles como, en este caso, que el collar verde esmeralda vaya a tono con las zapatillas acordonadas.

Con sus combinaciones se convirtió en poco tiempo en la inspiración de millones de personas que la siguen en redes sociales. Sólo en Instagram reúne 7,4 millones de seguidores y 3,12 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Pero su don de estilismo no se limita a sumar prendas trendy o de lujo, sino a su don para combinarlas. Detenerse en su forma de sumar el calzado es una manera de aprender de esta joven it girl que siempre aprovecha al máximo cada detalle de un atuendo, comenzando por el calzado.

Las estilosas Nike turquesa de Ángela Aguilar le dan el acento al estilo relajado, cómodo e informal. Fuente. Nueva Mujer

El acento en los pies: uno de los trucos de Ángela Aguilar

Podríamos decir que existen algunas leyes y favoritos indiscutidos a la hora de seleccionar las prendas, calzados y accesorios de su guardarropas para componer los looks más estilosos. Y es así como muchas veces no necesita más que elegir adecuadamente el calzado y “subirle el tono“, algo que consigue “bajando el tono“ del resto del look.

¿Cómo? El acento del outfit de la celebrity está en los pies, y el resto se compone de un jean super tendencia de tiro alto y una remera suelta básica en color blanco.

Ángela Aguilar sabe que gracias a unos tenis color turquesa o “aguamarina“ puede convertirse en la más cómoda y canchera, sumar estilo a su total look y salir a pasar por la tarde con amigas.

Para subrayar aún más el calzado, que le aporta el sello de estilo todo el outfit, lleva los jeans en su versión skinny y cropped, es decir, con el tobillo al descubierto. Esto estiliza la figura, alarga las piernas y deja en lugar protagónico a las zapatillas acordonadas.

El jean tiro alto colabora también a alargar el torso y al dejar que el cropped top holgado juegue a mostrar un poco más de piel arriba, esto produce un efecto visual más que favorecedor.

Las clásicas Nike pero de este original color, claro, va a juego con el collar de piedras largo, en tono verde esmeralda, termina de unir el estilo de la joven, que con colores intensos aporta vitalidad, frescura y juventud a su look. Cómodo, práctico y simple pero super estiloso, el atuendo de Ángela Aguilar es fácil de imitar ¿Te animas a recrear su truco de estilo?



.