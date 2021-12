Un vestido rojo de fiesta consagra a Candela Peña reina de la moda 2021

Candela Peña recibió el Premio Forqué 2021 por su actuación en “Hierro”. Pero antes, ya había sido la ganadora sobre la alfombra roja gracias al impresionante vestido rojo con el que asistió a la gala.

La actriz se enfundó en un modelo rojo intenso de Jorge Redondo, director creativo de Redondo Brand, una de las etiquetas favoritas de este nuevo -y diferente- emblema de estilo del cine y la televisión española.

El imponente mini vestido rojo de fiesta con cola y mangas abullonadas de Candela Peña. Foto: Instagram.

El diseño exclusivo de Redondo Brand para Candela Peña. Foto: Instagram.

Candela Peña llevó un vestido en crepe, con inmensas mangas en tafetán abullonadas que salen del escote, con forma de corazón.

Candela Peña, ganadora de los Premios Forqué también al mejor look. Foto: Instagram.

El diseño propone una larga cola, doble y también de tafetán, que lo colma de elegancia y glamour, y se completa con hombros al aire y “mini” falda con bajo tulipán por encima de la rodillas.

Candela Peña se destaca por representar a “mujeres concretas”, en sus propias palabras. Foto: Instagram.

No es la primera vez que Candela Peña deslumbra sobre la red carpet, y esta temporada sus looks la consagraron como nuevo referente de estilo, definido por su carácter y autenticidad y por representar un paradigma de belleza “diferente” al convencional y de “mujeres concretas”, según sus propias palabras.

Y todo de la mano de estilismos audaces, generalmente firmado por diseñadores no convencionales, como es el caso de Jorge Redondo.

Otro gran look de Candela Peña de 2021 firmado por Jorge Redondo. Foto: Instagram.

Esta vez, la firma de moda española que es furor en Instagram realizó un diseño exclusivo y a medida para la actriz que combinó su outfit de gala con joyas -diamantes y oro blanco- y sandalias con tacos de color negro de Aquazzura.

“En la vida me habían dicho ni se me había acercado tanta gente, y no para felicitarme x el premio, sino para decirme, lo que yo también pienso… que gracias a @redondobrand a @jorgeredondod y su talento, servidora llevaba el vestido más HERMOSO de la noche, hecho a medida, en su lujo de taller, con su lujo de equipo, pero sobretodo con su meticulosidad, cuidado, mimo, sensibilidad. Nadie me hizo sentir más segura y bella como en una de sus prendas… gracias x acompañarme en las mejores ocasiones”, expresó eufórica la actriz en su cuenta en Instagram.

A los 47 años, Candela Peña es una de la las actrices más queridas y reconocidas de España. Foto: Instagram.

Candela Peña es una de las actrices más queridas de la actualidad en España, y recientemente ganó también el prestigioso Premio Goya.

A pesar de todos estos reconocimientos, cada vez que sube a recibir un premio o en entrevistas, la actriz de 47 años cuyo nombre completo es María del Pilar Peña Sánchez destaca el esfuerzo que le significa mantener a flote su carrera e incluso llegar a fin de mes en tiempos de incertidumbre y falta de trabajo.