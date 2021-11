Sarah Jessica Parker nos inspira con looks cancheros

Sarah Jessica Parker tiene un estilo único e inigualable, que no se parece al de nadie más. La actriz se luce con todos sus looks dentro de la nueva temporada de "And Just Like That" y nosotras rescatamos de allí tres súper originales para que te inspires.

Vestir de manera innovadora es difícil en estos tiempos pero por suerte Sarah Jessica Parker nos da los tips necesarios para poder hacerlo todos los días, con estos looks.

Playera en la ciudad

Sarah Jessica Parker tiene el consejo ideal para llevar el estilo playero a la ciudad. Foto: Salten News.

Sarah Jessica Parker tiene la actitud para usar un vestido extra playero en plena ciudad. Ella sabe cómo hacerlo eligiendo un vestido midi de colores vibrantes, en este caso el azul y el naranja, junto con unas sandalias de plataforma y un gran sombrero de playa. Este es un vestido que también podemos llevar con sandalias bajas y lucir igual de bien.

A cuadros

Los cuadros son uno de los estampados estrella del 2022. ¡Úsalos! Foto: Elle.

Este es un look que todas podemos clonar si nos animamos a hacerlo como Sarah Jessica Parker. Ella optó por un mono a la rodilla de corte slouchy a cuadros y en diferentes colores vivos, como el rosa, el azul y verde. A lo que le añadió una camisa a cuadros XXL , ¡con otros tonos totalmente distintos! Es allí en donde impera la originalidad de la actriz. Para cerrar el look, sumó unos zuecos marrones y unas gafas de sol.

Extra chic

La actriz nos muestra el look perfecto para una salida nocturna. Foto: Vogue.

Para un cóctel o para una fiesta, Sarah Jessica Parker tiene el look ideal. Solo necesitas un vestido de un color pastel de un solo hombro, con drapeado que es súper favorecedor para cualquier cuerpo. Añádele un blazer en color blanco o crema y un sobre o clutch.

Así, aprendimos de Sarah Jessica Parker los tips más astutos para vestir original e innovadora todos los días.