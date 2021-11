El vestido con transparencias de Juliana Awada que usarás todo el verano

Juliana Awada tiene un estilo claro y definido: clásica, elegante, siempre con un toque glamoroso y chic. A los 47 años la ex primera dama es una referente en cuestiones de moda para muchas mujeres. En una reunión con amigas llevó un vestido blanco con transparencias, perfecto para usar todo el verano.

Lo bueno de este tipo de propuestas es su versatilidad, es perfecto para el día, pero con los accesorios adecuados puede convertirse en una opción de cocktail informal.

En la foto que compartió en redes sociales se la ve a Juliana en una galería, sentada en el extremo de un gran camastro que comparte con sus amigas la fotógrafa y decoradora María Giménez, Gloria Confalonieri y María Victoria Álvarez Echagüe, todas con un look muy chic.

Juliana Awada (la primera de la izquierda) con sus amigas la fotógrafa y decoradora María Giménez, Gloria Confalonieri y María Victoria Álvarez Echagüe, todas con un look muy chic.

El diseño del vestido es de líneas clásicas, una prenda con breteles finos y escote cuadrado. Es de lino blanco, una de las telas que más elige Juliana Awada. La ex primera dama apuesta por este material noble, que tiene en camisas, pantalones, chaquetas y vestidos, por supuesto.

Pero sin dudas el detalle más especial del vestido que Juliana Awada eligió para reunirse con sus amigas en una tarde de verano son las hojas caladas que tiene en la zona inferior de la falda, que genera un efecto transparencia super delicado y sentador.

El vestido es en tono off white, que no es blanco puro, un color tendencia perfecto para un día o noche de verano y un ítem imprescindible en tu valija de vacaciones. Este es uno de los tonos más elegidos por Awada que suele utilizar looks completos en off white, lo que le permiten lograr un estilo clásico y fresco.

A la ex primera dama ( en la foto con su madre Pomi Baker) le encanta usar el off white en sus looks. Y muchas veces, como en esta foto, lo aplica para una propuesta monocromo.

Como suele ocurrir en las tardecitas o noches de verano que el calor baja y tal vez refresca un poco Juliana optó por un abrigo súper tendencia y muy ponible. Un gran chal de tejido rústico, el abrigo perfecto para llevar con vestido. Esta opción es una de las preferidas de Awada que utiliza tanto con vestidos o cuando lleva algún top lencero con jean.

Uno de los abrigos preferidos de Awada en las noches cálidas son las ruanas o chales de tejidos rústicos. Los usa tanto con vestidos como con top lenceros y jeans.

Otro detalle importante son los accesorios. Juliana Awada siempre invierte en zapatos y también en buenos lentes de sol. Los anteojos de sol además de protegerla de los rayos UV completan de una forma única cualquier look. El sombrero de fibra con ala ancha es otro básico para sumar al guardarropas que te cansarás de usar.