Mery del Cerro nos muestra cómo llevar zapatillas blancas en distintos looks

Mery del Cerro sabe sobre moda. Es que desde pequeña empezó en el mundo del modelaje argentino y hoy es una de las influencers más conocidas. Además, forma parte del programa de cocina más visto del país y desde su lugar como participante, nos enseña distintos looks con su calzado favorito que son las zapatillas blancas.

Si no tienes un par de zapatillas blancas, te decimos que las compres ya porque la necesitarás todo el año que viene. Quedan bien con cualquier look, desde aquellos formados con jeans hasta vestidos.

Mery del Cerro nos da algunas premisas sobre qué piezas podemos usar con este calzado.

Los jumpsuits con zapatillas son la tendencia que impone Mery del Cerro. Foto: Instagram.

¿Algunas vez has probado usar zapatillas blancas con un mono o jumpsuit estampado? Si no los has hecho, te demostramos que queda maravilloso, como en este look de Mery del Cerro. La modelo eligió un jumpsuit de fondo turquesa con estampado psicodélico en colores blanco, verde claro y salmón que combinaba a la perfección con sus zapatillas.

Esta opción de calzado también aplica para un mono corto con shorts.

Los vestidos son una de las prendas que mejor quedan con zapatillas blancas. Foto: Instagram.

La segunda manera de llevar zapatillas blancas es con un vestido corto o midi, como el de Mery del Cerro. Ella optó por uno azul pastel de volados y hombreras, de un estilo muy romántico y veraniego. En este caso, las zapatillas blancas agregaron un poco de aire casual y despreocupado al look, algo que puedes usar a tu favor si usas este estilismo de día y no quieres verte demasiado arreglada.

Este tipo de vestidos son súper favorecedores para cualquier mujer, sin importar estatura ni tipo de cuerpo. Además, depende con el calzado que los lleves, es el estilo que le darás, lo cual los hace muy versátiles y funcionales.

Estampa a cuadros + zapatillas blancas = tendencias 2022. Foto: Instagram.

Finalmente, seleccionamos este look que Mery del Cerro usó para una de sus últimas apariciones en "Masterchef Celebrity 3". Son pantalones sueltos y una camisa de mangas largas, todo en estampa de cuadros en rojo y blanco. Como ya sabemos, este print será una de las tendencias 2022.

Las zapatillas blancas ayudan a añadirle un toque más informal al look y lo bueno de este conjunto es que podemos usar ambas prendas por separado, si no quieres llamar tanto la atención.

Mery del Cerro nos confirma que las zapatillas blancas serán un must-have este año, el que viene y los siguientes... ¡compra ya un par!