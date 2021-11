Sarah Jessica Parker convierte los collares de perlas en tendencia

Carrie Bradshaw se hizo famosa en todo el mundo por contar la última moda. Y en su regreso, de la mano de Sarah Jessica Parker, tiene un secreto: ¡los collares de perlas!

Antes del estreno de la nueva versión de “Sex and The City” llamada “And Just Like That”, las imágenes del rodaje revelaron algunas pistas de lo que serán los nuevos ítems de moda en la pantalla.

Y uno de los que más llama la atención es como el icónico personaje interpretado por Sarah Jessica Parker adoptó el collar de perlas como uno de sus accesorios de cabecera.

El collar de perlas negras y verdes fetiche de Carrie Bradshaw. Foto: Instagram. Foto: Instagram.

Que Carrie Bradshaw lo haya elegido para su vuelta a las calles de Nueva York 20 años después reivindica el ítem como un recurso de moda que trasciende edades.

Las perlas van tanto para elevar un look juvenil como para hacer brillar el estilismo de una mujer mayor de 50 años. Así lo demuestra Sarah Jessica Parker que en el retorno de la serie más fashionista luce más espléndida que nunca y feliz con los años vividos y el camino recorrido. Y en ese celebrado revival, las tradicionales perlas nacaradas son el símbolo de que todo lo que reluce es carácter y personalidad.

Sarah Jessica Parker convierte el collar de perlas en tendencia. Foto: Instagram. Foto: Instagram.

Considerada un ícono de moda global y referente para mujeres de todas las edades, Carrie Bradshaw reivindica las perlas como un material de belleza atemporal, y en sus manos un ítem chic que refleja estilo y personalidad.

La clave está en saber combinarlo para contrarrestar el prejuicio de que se trata de un recurso fuera de moda, una herencia de madres y abuelas que envejece.

¡Al contrario! Hoy las perlas son tendencia. Sarah Jessica Parker iluminó sus más recientes looks con su “collar Carrie” doble de perlas combinadas en color negro y otro verde esmeralda.

Que tenga dos vueltas y más es una de las nuevas maneras de usar el collar de perlas, igual que los modelos con maxi perlas o combinando diferentes tamaños de collares y perlas, y así crear un efecto “capas” superpuestas.

Sarah Jessica Parker vuelve a brillar como Carrie Bradshaw con collares de perlas. Foto: Instagram. Foto: Instagram.

Otro versión renovada para llevar perlas está en las formas: ya no son estrictamente esféricas sino que hay piezas con diseños diferentes, como alargadas, planas e incluso de contornos irregulares.

Por otra parte, hoy las perlas no son exclusivas de los collares y los aros sino que también se aplican e iluminan otros accesorios auxiliares, como hebillas para el pelo, cintos y mini carteras. En aros ahora se usan más alargados y en collares las perlas también se combinan con otros materiales.

Los aros de perlas son ítem de moda 2021/22. Foto: Pinterest.

Las perlas también dejaron de ser sinónimo de ostentación y noches de gala para convertirse en accesorio estrella de un look de día y de estilismos urbanos y modernos.

Los aros de perlas se alargan. Foto: Pinterest.

Si Coco Chanel los usaba y Carrie Bradshaw los vuelve a elegir es porque el collar de perlas regresó y ¡en varias vueltas!