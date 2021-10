Penélope Cruz lleva un traje con minifalda, ideal para mujeres mayores de 40 años

¿Es posible llevar un traje sastre negro de chaqueta y falda y darle un toque sexy? Penélope Cruz nos demuestra que sí. Y este es un excelente ejemplo de cómo puedes utilizar un básico que nunca falla, transformándolo en distintos looks ideales para mujeres mayores de 40 años. La clave está en los accesorios que utilices y el modo en que lo lleves.

A los 47 años Penélope Cruz tiene claro quién es y lo que quiere, lo que potencia aún más su natural belleza. Esto la convierte en un referente de moda indiscutido para las mujeres mayores de 40 años.

Desde 2018 Penélope se ha convertido en una de las embajadoras de la firma Chanel (es la primera española en conseguirlo) y luce como nadie los diseños en las mejores alfombras rojas de festivales y presentaciones.

Penélope demuestra que a sus 47 años luce genial en minifalda. Fuente:Instagram

En este caso el look que eligió para el photocall de Madres Paralelas en Madrid es el ejemplo perfecto de cómo puedes ponerle un toque sensual y canchero a este clásico de todos los tiempos, ideal para mujeres mayores de 40 años.

El traje sastre con falda es “una oda al glamour parisino. Con siluetas atemporales que juegan la carta de la sofisticación”. Así lo definen desde la emblemática casa de moda francesa.

Penélope Cruz eligió uno en tweed negro, que propone una reinterpretación de la clásica chaqueta Chanel. Con un largo por debajo de la cadera, es más ceñido en la cintura y con leve vuelo en las caderas. Este efecto se logra gracias a que está abotonado hasta la cintura y luego se abre.

Aquí algunos de los tips del look de Penélope para convertir este clásico en una propuesta más sexy

Llevar la chaqueta sin blusa debajo y con un botón sin abrochar resulta super sensual. Fuente: Instagram.

Atrévete a la minifalda. La falda es casi del mismo largo que la chaqueta, es una minifalda. Y una vez más Penélope demuestra que las mayores de 40 pueden lucir faldas por encima de la rodilla y estar espléndidas.

Potencia tu escote. En este look Penélope no lleva ninguna blusa debajo de la chaqueta y eso hace que resulte mucho más insinuante y sensual. Un detalle no menor: Penélope ha dejado el primer botón sin abrochar. Y esto no es casualidad ni un olvido.

Medias de red. Este es “el” ítem que puede cambiarte la onda de un clásico y tradicional traje con chaqueta y falda. Le suma frescura, desenfado que va genial con la propuesta.

Accesorios protagonistas. En este caso los pendientes también suman mucho a este look. También de la firma francesa son largos y con varios elementos: combinan metal, strass y detalles del logo.

Ya tienes todas las claves de Penélope Cruz para llevar un traje sastre con minifalda, super sexy e ideal para mujeres mayores de 40 años. Sólo tienes que probarlo y disfrutar de este look.