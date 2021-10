Meghan de Sussex tiene las claves del estilo minimalista para que las clones

Meghan de Sussex llama la atención adonde vaya por su belleza y estilo, que podríamos definirlo como minimalista. A ella le gusta usar colores neutros y formas clásicas para manejarse en cualquier ámbito.

Aquí vemos 3 looks de la esposa del príncipe Enrique para inspirarnos:

The Row fue la firma que eligió Meghan Markle para esta aparición. Foto: Vogue

Meghan de Sussex se lució en negro total con un vestido a la rodilla de The Row y un tapado beige con bolso camel y stilettos. Como siempre, se decantó por un moño tirante en su pelo para darle ese toque ejecutivo a su look. Un estilismo muy minimalista no solo por el uso del negro, que es un color neutro, sino también por el clasicismo de sus prendas.

De rojo granate, Meghan Markle visitó una escuela de Nueva York. Foto: Vogue

Otro de los outfits que usó en bloque de color fue en un traje granate. Un color perfecto para el otoño/invierno, ya que destaca mucho la piel y va muy bien con negro, blanco o nude.

Meghan de Sussex se lució con unos pantalones anchos, una camisa y un tapado de Loro Piana todo en el mismo color.

El perfecto vestido de novia clásico es este de Meghan Markle. Foto: Vogue

Por último, Meghan Markle eligió un clásico vestido blanco para el concierto Global Citizen en dónde estuvieron distintas estrellas, como Camila Cabello y Jennifer López.

Está pieza minimalista es ideal para un civil o para invitada a una boda ya que al ser blanco con detalles de flores y cristales lo hace ideal para un casamiento de día o relajado. De nuevo, la ex monarca se decantó por un moño pero esta vez con ondas, de estilo más playero.

Meghan de Sussex sorprende cada vez más con sus increíbles looks minimalistas y nosotras estamos ansiosas por ver más.