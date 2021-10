Estos son los 3 modelos de jeans que se impondrán el año próximo

El próximo año veremos en looks el regreso de los 90'. Con los vaqueros no será la excepción, por eso en esta nota te mostramos los tres jeans que no pueden faltarte como tendencia 2022.

Las tendencias 2022 vienen marcadas por una época en particular o lo que se llamaba como la era Y2K: los noventa. ¿Recuerdas el tiro bajo o los micro tops? Pues, esa es la moda que regresa, a pesar de que mucha terminaron desencantadas con estas propuestas.

Ahora te enseñamos tres jeans que puedes sumar a tu armario el próximo año y que serán los protagonistas de tus looks:

Tiro o cintura baja

Los jeans de tiro bajo tienen dos bandos: los amas o los odias. Foto: Pinterest.

Este tipo de jeans están sin dudas en el podio de los más odiados de la historia. Aunque todas los usamos alguna vez, la mayoría ya se acostumbró al cómodo tiro medio o alto, dejando atrás una vez por todas el tiro bajo. ¿Pensabas que nunca volverían? Pues, estabas equivocada.

Los jeans de tiro bajo regresaron y arrasaron en todas las pasarelas del mundo combinados con los tops cortinilla, tendencia que impuso la firma francesa Jacquemus, o con blusas o remeras estampadas con formas o prints tropicales. ¿Ya tienes el tuyo?

Baggy

Los baggy jeans serán la estrella del 2022 en materia de jeans. Foto: NYLON

Los jeans baggy son esos pantalones holgados que se usaron muchísimo en los 90' y se ponen de moda como tendencia 2022. Son un poco más complicados de llevar porque debes tratar de que el jean no "te absorba" para no perder altura.

Lo mejor es usarlos con tops, para que se vea un poco de piel o camisetas de escote V profundo con el fin de darle aire al look.

Rectos

El jean clásico es el que regresa: el recto. Foto: Elle.

Los jeans rectos son los más clásicos que existen y que todas tenemos en el armario, junto a los pitillos. Si bien nunca estuvieron out, ahora se imponen como tendencia 2022. El año entrante volverán a ser moda y puedes combinarlos con camisas y blazers para darle ese toque ejecutivo perfecto para la oficina.

Las tendencias 2022 ya nos marcan que estos tres jeans son los que necesitas tener en tu armario. ¡Ya puedes comenzar a inspirarte en nuevos looks!