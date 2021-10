Sarah Jessica Parker tiene un vestidor de zapatos soñado

Sarah Jessica Parker trae de vuelta a Carrie Bradshaw antes de fin de año, y será precisamente en diciembre cuando finalmente se estrene “And Just Like That…”, o la vuelta de Sex and The City.

Así, Sarah Jessica Parker junto a Cynthia Nixon y Kristin Davis y compañía regresan a las calles de Nueva York, y serán tendencia.

Cada nueva imagen del rodaje de la serie da lugar a mil y una revelaciones y especulaciones sobre la moda que veremos, de la cabeza a los pies de las protagonistas de la serie más fashionista de la historia.

La increíble colección de zapatos del reboot de Sex and The City. Foto: Instagram.

Y es precisamente el calzado el ítem debilidad y accesorio icónico de moda de Sarah Jessica Parker que en 2022 vuelve con todo y para todos los gustos.

Desde zapatillas, súper cómodas y funcionales, a las más extravagantes zapatos de taco alto, pasando por sandalias con glitter, en colores neón, en tonalidades pastel, estilo mule básicos o con apliques.

Los zapatos de tacos altos, un ítem de “And Just Like That”. Foto: Instagram.

Además, vuelven las clogs o zuecos y habrá combinaciones que ya dan que hablar antes del estreno, como el mix de zapatos con súper tacos y medias de red, además de la controvertida incorporación de complementos de fast fashion, como los zapatos a lunares de Etsy.

El placard de “And Just Like That…” es el país de las maravillas para las amantes del calzado, y las marcas y diseñadores que llegaron a hasta el preciado guardarropas de la producción más esperada de la temporada de HBO Max tuvieron que recorrer un largo camino.

En las redes ya circulan los zapatos fetiche del regreso de Sex and The City. Foto: Instagram.

Los Manolo Blahnik llegaron primero, claro. Y tras ellos, hay sandalias con cristales de Prada y Etro, “gladiadoras” de Dior, más tacos altos de Nina Ricci, Charles Jourdan y zapatos de lujo con plataformas de Nicholas Kirkwood, uno de los nuevos favoritos de Sarah Jessica Parker.

Todos listos para combinarlos con los más extravagantes accesorios, como el mini bolso esfera bicolor y transparente o la cartera jaula de Chanel, y la Torre Eiffel de Timmy Woods… O con un accesorio urbano tan simple como una tote bag.

El calzado cómodo también es una nueva tendencia de Sex and The City. Foto: Instagram.

La regla de moda en la vuelta de Sex and The City es que no hay reglas, y sobre todo que habrá que ajustar al máximo la mirada para no perder detalles y guiños de moda que serán todo un desafío para fashionistas y shoes lovers.