Livia Brito y las sandalias perfectas para destacar tus piernas

Livia Brito, protagonista de “La Desalmada“, es también toda una it girl. Tanto en TikTok, en donde la siguen 9 millones de personas, como en Instagram, donde ostenta otros 6,5 millones de seguidores, muestra su espléndida figura ataviada con las prendas, accesorios y calzados más estilosos.

De esta manera, la actriz cubana más mexicana de todas comparte sus trucos para lucir estilizada y siempre perfecta ante las cámaras ¿Cómo lo hace? eligiendo los ítems de moda adecuados.



Livia Brito elegante y con sandalias chatas. Fuente. Videosdelatele.org Pinterest

Las sandalias chatas perfectas para destacar piernas como lo hace Livia Brito

Aunque Livia Brito adora posar descalza, si hablamos de cómo viste los pies, su mejor opción a la hora de elegir un calzado son las sandalias. Además, prioriza siempre la comodidad sin perder el glamour.

Por eso adora las sandalias que tienen pedrería incrustada, un juego de colores entre la suela y el calzado en sí y, sobre todo, aquellos modelos de sandalia que le permiten lucir estilizada.

Este caso Livia Brito se inclina por un modelo sin taco, con suela chata, justamente por eso está atenta a otros trucos para estilizar el pie y la pierna. En primer lugar la sandalia de la actriz deja el pie casi al desnudo, salvo por la línea del empeine, que logra, al perfilarlo, dividir el pie en dos y afinarlo visualmente.



Al tener esta parte del pie semi cubierta es importante que el modelo no tape en absoluto los dedos y quede la mayor parte posible de piel al descubierto, algo que ya sabemos que estiliza.

Livia Brito seleccionó este modelo para lucir con un vestido corto y ceñido en color bordó claro y por ello buscó el contraste del negro para el calzado pero ¡atención! Para armonizar y estilizar más los pies eligió una suela en color claro, esto quita peso visual y por eso afina toda la silueta.



El detalle glamoroso, por supuesto, no podía estar ausente: la tira de cuero negro tiene incrustadas perlas nacaradas y brillantes para sumar luz, elegancia y estilo al look.



Livia se entrena muchísimo pero no olvida cuidar cada detalle de su estilo para vestir para que los resultados se vean simplemente perfectos.

¿Qué te parece esta elección de sandalias de la actriz Livia Brito?