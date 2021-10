Soledad Pastorutti nos inspira a llevar minivestidos para una fiesta

Llega la temporada de fiestas y muchas veces no sabemos qué ponernos. Esa es una tarea difícil para muchas, por eso tomamos de Soledad Pastorutti las premisas para inspirarnos en looks con minivestidos súper in.

Soledad Pastorutti apuesta a los brillos y lentejuelas. Son una gran ayuda ya que elevan cualquier vestido que pueda verse simple a uno totalmente renovado y listo para usar en la noche. Además, una tendencia 2022. Y los vestidos cortos o mini vestidos son una gran opción para aquellas que quieran mostrar un poco de piel y ganar altura.

También ten en cuenta que si enseñas tus piernas y además usas tacones, inmediatamente lucirás más estilizada.

No hay mejor opción que un minivestido brillante con tacones para una fiesta. Foto: Instagram.

En estos looks Soledad Pastorutti vemos como los brillos y los mini vestidos no pueden lucir mejor. En la primera foto que seleccionamos, eligió un mini vestido de fondo negro con cristales en plata alrededor de toda la prenda. La pieza dejaba lucir sus piernas y además uno de sus brazos. Las hombreras y el cinto negro permitieron que su cuerpo gane la figura de reloj de arena.

El blanco es una gran opción para cualquier evento ya que estiliza mucho. Foto: Instagram.

Otro look más arquitectónico lo consiguió con este mini vestido blanco con paillettes plata de un solo hombro con choker incluido, con falda asimétrica y cut-out en la zona del pecho. Nuevamente, los tacones y sus piernas al descubierto permitieron darle un poco más de altura.

Las transparencias son una ayuda para lucir más sensual en un vestido. Foto: Instagram.

Por último, Soledad Pastorutti llevó las transparencias en un mini vestido perfecto para cualquier fiesta. En este caso, la prenda es en color plata, de escote halter, drapeado y semitransparencias en toda la pieza gracias a la perfecta distribución de los cristales.

Si no sabes aún qué usar en una fiesta, ¡inspírate con los mini vestidos de Soledad Pastorutti!.