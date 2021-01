Los looks de Susana Giménez "a lo Miami" que podrías copiar este verano

Para quienes se preguntan cuántos años tiene Susana Giménez, la respuesta siempre será que "la edad de una diva no se revela". Al igual que ocurre con otras figuras de la Argentina como Moria Casán y Graciela Alfano, es difícil decodificar a simple vista cuántos años tienen porque, con su estilo, se mantienen espléndidas.



No obstante, es imposible no revivir los mejores momentos de Susana Giménez joven, cuando era actriz y modelo publicitaria y posaba con diminutas bikinis en las costas más bellas del mundo.







Pero nada cambió para la diva más espectacular de la televisión: sus looks de playa siguen siendo verdaderamente espectaculares más allá de la edad.



"La Mary", su conocida mansión en Punta del Este, Uruguay, tiene tanta popularidad como los frecuentes destinos en Miami, Estados Unidos, que Susana elige año tras año.



A continuación, las claves de sus mejores looks de playa

En código dorado

Susana Giménez está naturalmente asociada al animal print, los brillos, las faldas ajustadas y el color dorado. Sus looks en plateado no llamaron tanto la atención como los de oro.







En la playa, Susana elige trajes de baño metalizados con favorecedores cortes a la cadera que destacan su figura.

¡Que sigan los brillos!

La arena y el agua del mar no tienen por qué descartar los brillos que Susana Giménez acostumbra usar en su show televisivo o en sus eventos públicos.







Vinchas, batas, quimonos tejidos, blusas bordadas y maxi bolsos con lentejuelas. No hay por qué perder el glamour o creer que son texturas exclusivamente destinadas a grandes eventos sin arena.



Total white

Los looks con prendas frescas y blancas son un clásico para la playa. Así la vemos a Susana Giménez junto "Teté" Coustarot próximas a compartir un atardecer playero, vestidas totalmente de blanco con blusa, túnica y pantalón.







¿El secreto? Sumar buenos accesorios: gafas, una capelina, pulseras o un poncho bordado. El toque de color, texturas y "extras" estará en los complementos. Cada detalle puede componer una fotografía ideal.

Fresca y sin miedos

En este posteo que Susana le dedicó a Julio Bocca para su cumpleaños se la ve fresca, cómoda y sin tabúes, dejando su cintura al descubierto con un conjunto blanco y camisa rayada abierta.







Las claves (y el mensaje en general) de Susana Giménez siempre fue perder los prejuicios, vestir "como se te da la gana" y no tener miedo a mostrar tu cuerpo.



Las vacaciones en la playa implican diversión, rélax y buenos momentos; no estar ocultándose todo el tiempo. ¿Te animás a imitar su actitud?