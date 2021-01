Los stilettos van con todo y ¡Sarah Jessica Parker lo demuestra muy bien!

¿Cuál es la compra que no deberías seguir dilatando? ¡Stilettos! Por definición, son zapatos altos de taco aguja que cubren el pie dejando a la vista la parte superior. Los hay de diferentes alturas (ya no todos deben ser de 10 cm), colores impresionantes y diseños de pasarela.



Sarah Jessica Parker se encargó de romper el mito que dice que los stilettos solo son para ocasiones de fiesta, gala o etiqueta. Tanto en la piel de Carrie Bradshaw en Sex and the City como siendo ella misma en la vida real, los ha sabido combinar con faldas, leggins, vestidos midi y prendas "mono".



Los zapatos de Zara se caracterizan por ser stilettos o simular modelos parecidos. Actualmente, ésta y otras tiendas como Gap están con increíbles rebajas que puedes descubrir en esta nota para aprovechar precios increíbles. La mayoría de las mujeres compra un par de stilettos negros clásicos que luego pueden combinar con todo.



Pero veamos cómo los usa Parker y cuáles son sus favoritos...

Por empezar: no siempre son negros. ¿Te animarías a un color magenta, azul eléctrico o anaranjado? ¡Más te vale que sí! Porque son la última tendencia en stilettos y el par que deberías tener para jugar con texturas y otros tonos más clásicos.





Y si un color shockeante te parece poco, para Sarah Jessica Parker no existe el "menos es más". Los stilettos azul eléctrico con moños en los talones así lo demuestran. Una apuesta espectacular para afinar los tobillos y estilizar las piernas. No necesariamente se verán recargados, siempre y cuando sepas cómo llevarlos y equilibrar tu outfit final.





Pero si todo esto no te convence, los stilettos clásicos también son una opción válida. Sin apliques, sin estampas, sin lazos y moños. Sarah Jessica Parker escogió unos stilettos lisos en color blanco que se transformaron en un ícono para distintas estaciones del año. Al no tener lunares ni rayas, combinan con todo.



¿Aburrido? Okey... volvamos a la Sarah Jessica Parker original. La que combina brillos, print animal y texturas variadas. La que construye un outfit urbano "de tarde" sin importarle el código y la cantidad de brillo. En este espectacular look eligió unos stilettos plateados con destellos que acompañaron a la perfección el resto de las prendas. ¡Mucha inspiración!

¡Son sus favoritos! Y en esta foto te mostramos cómo los stilettos van con todo. Parker los ha vuelto a usar en otro conjunto, esta vez por la noche, que nada tiene que ver con el look anterior. El mismo par, un efecto diferente. Verdaderamente el outfit perfecto solo consiste en animarse.



En conclusión: un par de stilettos es un "must have" de tu guardarropas. Sarah Jessica Parker es solo una de las grandes celebrities que trascienden su talento actoral para convertirse en referentes de la moda internacional y los eligen. Lisos, estampados, monocromáticos o con muchos detalles. Una vez que des tus primeros pasos en stilettos no querrás dejarlos.



Cerramos este espectacular recorrido con un look excepcional de Sarah Jessica Parker en el que, una vez más, eligió los stilettos (esta vez rojos) para cerrar un outfit perfecto. ¿Ya estás yendo a buscar los tuyos?