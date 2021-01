Estas faldas están de moda y Sarah Jessica Parker te muestra cómo combinarlas

El primer paso es comprender que las faldas no necesariamente son piezas de lujo o prendas reservadas para una ocasión especial. Por el contrario, pueden convertirse en el "toque chic" de un outfit urbano si se combinan adecuadamente.



Sarah Jessica Parker elige llevarlas con sweaters informales, gafas y hasta zapatillas. Es común verla recorrer la mágica ciudad de Nueva York con sus outfits "románticos" pero a la vez súper cancheros.

Repasando: ésta es la clave número 1. Perder el miedo a jugar con las faldas y comprender que están nuevamente de moda, en sus diferentes versiones. Las sandalias para estilizar las piernas son un buen recurso si todavía no te animas a lucirlas con calzado bajo.



El secreto está en que una de las dos piezas del look sea informal, y la otra más elegante. Es imposible no recordar la mágica escena de la película Sex and the City 2, en la que Carrie se reencuentra con Aidan en las exóticas calles de Oriente. Allí luce una maxi falda púrpura combinada con una camiseta sport de Dior.

Pero si el evento es de noche y realmente quieres lucir una falda elegante en un conjunto que te haga destacar pero sin llamar demasiado la atención, entonces este outfit de Sarah Jessica Parker te resultará perfecto. La falda es de un género más brillante, en un color verde intenso, y la acompaña con un top de encaje blanco. Es fundamental equilibrar el volumen entre la pieza superior y la inferior para lograr un aspecto parejo a nivel general.

Ahora bien: el toque verdaderamente mágico de las faldas de Sarah Jessica Parker (o mejor dicho, de Carrie Bradshaw) es, sin dudas, el tul. ¿Te animarías? Carrie lleva las faldas de tul con blazers, sandalias, lazos y lo que se le ocurra. No tiene prejuicios en cuanto a este outfit de "princesa urbana" corriendo por la ciudad.

Pero bien, si quieres bajar a la realidad y no eres tan soñadora como Carrie, te presentamos un último outfit con faldas urbanas. Se trata de esta falda a cuadros combinada con camisa estampada y stilettos. No tengas miedo a jugar con texturas y fondos diferentes. El look "prolijo" y parejo ya pasó de moda y así lo demuestra Sarah Jessica Parker en una de sus últimas fotografías con cubrebocas incluido.