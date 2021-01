Melania Trump vs. Michelle Obama: duelo de estilos de primeras damas

El 20 de enero de 2021 asumirá Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos, y Melania Trump dejará un espacio para que Jill Biden ocupe durante el mandato de su marido. A días de que la ex súper-modelo de 50 años deje de ser la primera dama, ya estamos en condiciones de analizar cómo fueron sus looks y qué opinión esboza el mundo de la moda.



Pero no sería divertido hacerlo sin otro de nuestros clásicos duelos: compararemos su estilo con el de su antecesora, Michelle Obama, quien ya había sido primera dama de los Estados Unidos en el período de 2009 a 2017 cuando su marido, Barack Obama, tomó la presidencia.



Ambos estilos son increíbles pero hay algo que resulta muy entretenido: el abismal contraste en las elecciones de Melania Trump y Michelle Obama; dos mujeres completamente distintas en sus formas de pensar, vestir y hablar.

Melania Trump: inspiración Jackie Kennedy

Solo dos primeras damas de Estados Unidos profesaron la religión católica y son Melania Trump y Jackie Kennedy. Tal vez por eso, y su gran admiración hacia ella, es que "Melania K" eligió un look inspirado en los típicos trajes de Jackie, creado por la prestigiosa firma Ralph Lauren. Recordemos que Hillary Clinton también eligió sus diseños durante su campaña electoral.



Espléndida, discreta y muy elegante; su conjunto entallado color celeste fue todo lo que necesitó para ceder el protagonismo a Donald Trump en su gran día. Un peinado recogido casual y moderno acompañó su make up, siempre bronceado y con ojos definidos.



El traje que vistió Jackie Kennedy es muy similar, por lo que los estilistas aseguran que podría haberlo copiado. Sin embargo, ésta llevaba un sombrero haciendo juego con el tono del vestido y un collar de perlas que Melania decidió quitar del look.



En resumidas cuentas: Melania Trump siempre se mostró elegante, discreta, correcta y muy clásica. Como buena ex modelo, ha sabido combinar, portar sus outfits con mucha presencia y salir con su tradicional "mirada seria" en las cámaras. En muchas ocasiones no se la notó cómoda junto a Donald Trump, ya que muchos rumores aseguran que el vínculo entre ellos no fue más que un acuerdo durante su presidencia para cumplir con la prensa y dar una buena imagen.



Pero más allá de esa expresión de súper modelo y su "coraza rígida", Melania supo sostener una excelente relación con muchas primeras damas del mundo. Está muy bien preparada, domina más de 7 idiomas y es una mujer culta y querida por muchos ciudadanos. Así se la vio en un encuentro junto a Doña Letizia, reina de España.



Michelle Obama: un progreso impactante

En la otra vereda encontramos un perfil totalmente distinto: el de Michelle Obama. No viene del modelaje, pero es abogada, escritora y administrativa universitaria. Sin embargo, su fuerte perfil intelectual no necesariamente se ve reflejado en looks cliché.



Michelle Obama supo ser esa primera dama adorada por la gente, genuina, original y no enfocada en costosas joyas o productos de vanguardia. De hecho, siempre le elogiaron que vistiera "segundas marcas" y no despilfarrara en moda.



En esta foto en que vemos a los cuatro protagonistas del día, notamos el contraste de looks entre Melania y Michelle: Michelle luce sencilla, clásica, cómoda y simple; Melania opta por un conjunto más elegante y llamativo.



Sin embargo, las primeras apariciones de Michelle Obama en las cámaras distan mucho de lo que fue su seguidilla de looks como primera dama de los Estados Unidos. Su tez morena y físico tonificado permitieron una serie de combinaciones espectaculares que la llevaron a convertirse en un ícono de la moda norteamericana.



El cambio fue abismal: solo es cuestión de comparar la foto anterior con esta, en la que Michelle espera junto a su marido la llegada del primer Ministro italiano en un impactante vestido rosegold de Versace.





Y por aquí, otra excelente combinación: en una foto en que aparecen cuatro personas es imposible no desviar la mirada hacia Michelle Obama y su espectacular elección de escote abierto de Vera Wang. En este caso, Michelle acompañó a Barack Obama a un encuentro con Xi Jinping, presidente de China; y Madame Peng Liyuan.

Pero... lo que todos quieren saber: ¿Se odian?

No hay muchas imágenes de ellas juntas, excepto una de un amistoso encuentro en la Casa Blanca de "mujer a mujer". La realidad es que no existe una tangible enemistad entre Michelle y Melania, y tampoco se considera positivo alentarla. Sin embargo, sus formas de pensamiento y las ideologías políticas de sus maridos han sido muy distintas; lo que permite señalar una diferencia ineludible entre ellas.



¿Quién ganará este duelo de looks? Dependerá de los lectores y sus gustos principales. Ambas han hecho un excelente papel en su paso por el Capitolio y la Casa Blanca, luciendo siempre correctas, a la moda y como auténticas primeras damas. Jill Biden: aquí te esperamos para un próximo duelo de looks.