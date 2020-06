Con estas prendas deberías armar tu armario otoño-invierno ´20

Con el cambio de temporada y la llegada de los días más fríos, llega también el cambio de armario. Para eso es importante crear un armario capsula con prendas que te sirvan para toda la temporada. Pero…..

¿Qué es un armario cápsula?

El objetivo es lograr el armario perfecto, esto se logra con prendas básicas que no pasan de moda combinadas con otras prendas de la temporada.

La idea es que con pocas prendas puedas armar infinitas combinaciones y puedas ahorrar en ropa. Comprando un número determinado de prendas que combinadas de diferentes maneras puedas armar varios looks.

En esta selección no van a encontrar el típico blazer negro, camisas blancas o el trench camel. Hicimos una selección de las piezas que están en tendencia este de otoño-invierno 2020.

1.CARDIGAN

Se usan sin nada debajo con un par de jeans vintage desteñidos. Si es abotonado con corte cropped (corto) y de color pastel mucho mejor.

2.CROPPED BLAZER

Para el día o para la noche, estos blazers serán imprescindibles entre tus básicos y estilizarán al máximo tu silueta. Una versión corta del clásico diseño que encaja en diferentes looks, y que es la prenda perfecta para llevar en todo momento.

3. JOGGERS

El aumento del home office hizo que los pantalones de jogging y buzos con capucha, se conviertan en la moda cotidiana.

4. UN TRAJE BLANCO

La sastrería sigue dispuesta a dominar las tendencias de la temporada y que mejor que salir del clásico traje negro.

5.PRENDAS EN COLOR LAVANDA

Es el tono ideal para darle un toque de color a tu guardarropa. La mejor forma de usarlo es con un enfoque monocromático de la cabeza a los pies que hace que estos tonos suaves sean una declaración de moda muy audaz.

6. LEATHERY

El símil cuero está súper en tendencia. La cueromanía llego a todo motor, ya sea en tops, vestidos, pantalones o camperas, el cuero es la textura del año.

7. BOTAS CAÑA ALTA

Llevar botas por fuera de los pantalones es la nueva trend que se está apoderando del street style mundial.

8. BORCEGOS

Los borcegos de gran plataforma.

9. MAXI CAMPERAS

Las camperas de cuero cobran protagonismo, pero en modo XXL, en distintos colores y formas.

10. BROWN IS THE NEW BLACK

El marrón comienza a desplazar al negro. Incorporaremos muchísimos colores tierra a la paleta invernal.