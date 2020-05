El Costume Institute y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York dieron a conocer que el evento de moda más esperado del año, la ¨Gala del MET¨, que no se llevaría acabo el 4 de mayo como se tenía previsto.

Esta vez los grandes invitados que usualmente hacían su entrada triunfal desde la alfombra roja lo hicieron como espectadores ya que al igual que la audiencia, fans, diseñadores, celebridades y grandes personajes de la moda pudieron disfrutar desde sus casas esta edición de “The Met Gala: Ultimate Fashion Moments” a través de E!. lanzo un especial que resumió los momentos mas comentados de la Gala que año tras año se roba la atención del mundo,

Tuvimos el agrado de entrevistar a Zanna Roberts Rassi es periodista y empresaria de moda, belleza y entretenimiento con sede en Nueva York y nacida en Gran Bretaña. Es cofundadora de Milk Makeup y actualmente es la editora de moda de Marie Claire y corresponsal de moda en E! news.

Zanna Roberts Rassi

momentos del Met 2019

Anna Wintour

Momentos Met

Met gala 2019

Jeremy Scott para la gala

Cardi B Met 2019

ENTREVISTA A ZANNA ROBERTS RASSI

1. ¿Cuál sería para ti el mejor tema/versión de la Alfombra Roja de la Met Gala y por qué?

Zanna Roberts Rassi: Me gustaría ver algo enfocada a la sustentabilidad. Estoy segura de que esto se está en proceso de manera mucho más inteligente con Andrew Bolton (la mente maestra del Met) y su brillante equipo.

2. ¿Cómo te preparas para la Met Gala? ¿Haces alguna investigación primero sobre el tema, las celebrities, etc.? ¿Cuál es tu ritual?

Zanna Roberts Rassi: Sí, ¡un montón! También me paso el tiempo hablando con los diseñadores, los estilistas, y los equipos detrás de escena para compartirlo inmediatamente dentro de E!

3. ¿Crees que la industria de la moda y la belleza seguirán cambiando y que veremos algunos impactos en dichas industrias luego de la pandemia global?

Zanna Roberts Rassi: Absolutamente. Los hábitos de compra se han modificado naturalmente a la venta online, y continuará moviéndose en esta dirección post-pandemia. La venta online se ha acelerado y las marcas ahora están conectando sus compradores en un sentido mucho más íntimo y acaparador a través de las redes sociales. Las marcas ya no tiene miedo de estar juntas. ¡MENOS COMPETENCIA… MÁS COLABORACIÓN! Por ejemplo, la iniciativa de Beauty United. Incluyendo alrededor de 40 marcas líderes y fundadores, con la misión de recaudar $10 millones para el First Responders Fund.

4. ¿Cómo fue la experiencia de ser parte de este especial de Met Gala, tomando los recaudos necesarios?

Zanna Roberts Rassi: Fue un espectáculo surrealista para filmar. No solo era el talento en el aire, también era jefe de peinado y maquillaje y vestuario. ¡Entre sus propias llamadas de conferencia, mi esposo estaba en luces, sonido y cámara! Fue divertido pasar tiempo con mi mejor amigo Brad (virtualmente), hablar de moda es una de mis cosas favoritas, obvio. Espero que la audiencia disfrute mirando este especial tanto como nosotros disfrutamos de hacerlo.

5. Especialmente después de la pandemia, ¿debería ser la sostenibilidad una prioridad en las Alfombras Rojas? Como Jane Fonda es los Oscars, así como otras actrices, que usan más el mismo vestido más de una vez para eventos.

Zanna Roberts Rassi: 100%. La sustentabilidad es la clave. Ejemplos claros de esto en el pasado son las gemelas Olsen, Laura Harrier y Olivia Firth Green Carpet challenge.

Por otro lado te dejo algunos de mis diseños favoritos del Met. Adriana GRande ( Met gala 2018) Vestida por Vera wang. Inspirado en el Juicio Final, fresco renacentista de Miguel Ángel que decora la pared este de la Capilla Sixtina desde 1541 Lady Gaga ( Met Gala 2019) con un tributo a la evolución del vestido. El mismo fue realizado por el diseñador Brandon Maxwell Jaret leto por Gucci y Ezra Miller por Ricardo Tisci y el inolvidable maquillaje hipnótico. ( Met gala 2019) Katy Perry por PradaManus x Machina: Fashion in an Age of Technology ( Met 2016) Alessadro Michelle, Lana Del Rey y Jaret Leto representando la Santísima Trinidad (Met gala 2018). Para Gucci Claire Danes ( Met 2016) Manu x Machine: Fashion en an age of technology. El autor de esta creación confeccionada en organza con fibra óptica, Zac Posen. Sarah Jessica Parker la actriz ha llegado con un diseño de Dolce & Gabbana que parece estar inspirado en el altar mayor de las iglesias más impresionantes. Rihanna transformada en "Papa" por Jhon Galiano ( Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination Met ) Janelle Monáe un diseño del gran diseñador Christian Siriano Jordan Roth en un increible diseño de Iris Van herpen

Créditos: E!News

Agradecimiento: Zanna Roberts Rassi