¿Nati Jota es la más sexy? Te compartimos las claves de su look

Nati Jota es una de las influencers más populares y queridas por el público en Argentina. Aunque recientemente se vio envuelta en ciertas polémicas, muchos periodistas de espectáculos la consideran "la chica del momento" y sus fieles seguidores siguen intactos en su cuenta oficial de Instagram.





"Periodista, conductora, influencer, lo que sea. Lo que no quiero ser es tu anécdota". Así es como se define Nati Jota en sus redes sociales. Pero lo que olvidó añadir es que su particular look "casual", ciertamente deportivo y muy colorido, es una inspiración para miles de jóvenes que buscan copiarla.



La posibilidad de estar súper cómoda y lucir muy sexy a la vez es posible y te compartimos las claves "al estilo Nati Jota".

Mechas rosa

Los colores en el pelo son un hit y cada vez son más las famosas locales e internacionales que "se le animan". Nati Jota cambió su foto de perfil por esta imagen en la que exhibe sus nuevos colores y un peinado muy veraniego:









Los fans no tardaron en adorarlo y felicitarla en comentarios. Nati eligió el rosa flúo, pero otras celebridades como Karol G optaron por el turquesa, verde y hasta naranja. ¡Súper divertido!

Gafas transparentes

¿Un toque intelectual? ¿Por qué no? Aunque asociar las gafas de lectura con el intelecto es un cliché, las elegidas de Nati Jota aportan un estilo más "maduro" a su look teen. No siempre las lleva puestas pero, cuando lo hace, completa el outfit a la perfección.



Al no tener un marco de color ni apliques añadidos, combinan con absolutamente cualquier conjunto (o hasta con un par de aritos de strass, como vemos en esta foto):





Modo "en casa"

El confinamiento obligó a todas las instagramers a explotar su creatividad en casa. Conjuntos deportivos, "sleep wear", batas y pantuflas creativas salieron a escena.



Nati Jota optó por conjuntos entallados y con estilo deportivo. Entrenar en casa se volvió una de las actividades más elegidas por las adolescentes. Julieta Puente, personal trainer, conductora e influencer argentina, puede dar fe de ello por las millones de fans que se sumaron a sus entrenamientos de "cardio".



Nati Jota nunca dejó de entrenar en casa pero con una condición: siempre sexy.





Golden Hour

¿Un tip para lograr las mejores fotos en Instagram? ¡Aprovechar la golden hour! Nati Jota lo hace muy bien.



La "golden hour" es una tendencia que se popularizó en redes sociales. Las famosas descubrieron que no hay nada que las "embellezca" más que la luz natural del sol al atardecer.



¿Cómo lograrlo? Muy simple: colocar la cámara en modo selfie (quienes cuentan con la opción "retraro" obtendrán aún mejores resultados), sentarse o posar de cara al sol y... ¡aguantar con los ojos abiertos!



La luz natural deja un efecto dorado sobre las fotografías y realza cualquier look. El efecto es muy sexy, pero a la vez natural. Aquí, un ejemplo: