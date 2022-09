Esta es la marca mendocina elegida por muchos referentes de la música urbana

Joaquín Colomer y Bautista Granella son amigos desde los 4 años. Juntos crearon Dollar, un emprendimiento que nació hace 5 años por la necesidad de encontrar ropa que los identifique, ya que no conseguían ropa que les gustara. Por esta razón, los jóvenes decidieron incursionar en el mundo de la industria textil y crear su propio mundo. En esta nota, hablamos con ellos para conocer más acerca de la marca y su historia, que es muy elegida por artistas urbanos.

Dollar lleva ese nombre porque los identifica la cultura de las prendas de skate y arte callejero donde tuvo su auge en Nueva York en los años 90 y el oversize y el graffiti como un modelo de rebeldía hacia lo impuesto por la sociedad. "Como la moneda de allá es el dólar, sentimos que ese era un nombre ideal ya que a su vez es corto, fácil de aprender y podemos jugar mucho con el nombre a la hora de diseñar", añadieron.

Sesión de fotos Dollar. Foto: Instagram.

"Somos fieles a lo que creemos y siempre encontramos inspiración en el mundo under. La inspiración la encontramos en los amigos y en caricaturas, transformadas en la vida cotidiana de lo que nosotros somos. La hora de diseñar llega sola. Respetamos los tiempos ya que no diseñamos por diseñar, sino que cada cosa que hacemos tiene un sentido y un por qué", indicaron.

Ellos quieren posicionarse como una marca importante a nivel nacional e internacional. Además, quieren que los elijan por su cultura y no solo por su ropa. Se caracterizan por generar una linda relación con la gente que se interesa por ellos, brindándoles y haciéndoles conocer la cultura Dollar, que no solo es una prenda sino un estilo de vida.

"Consideramos que no nos gusta encasillarnos en un grupo de personas, sino en todo aquel que se sienta identificado con nuestra cultura. Además, aspiramos a las personas que les guste el arte y les apasionan los deportes extremos", expresó Granella.

"Tenemos cortes revolucionarios difíciles de conseguir, rompiendo un poco los estándares y tienen un calce ideal para que la gente se sienta identificada con lo que hacemos. Luego, los diseños son muy importantes para nosotros, están muy pensados para que podamos transmitir un mensaje, ya sea irónico o no, pero no hacemos cosas al azar. Por último, la buena onda con la que comunicamos lo que hacemos, somos diferentes y no seguimos los estándares ni los algoritmos. Somos muy reales con lo que hacemos", sumaron.

"Hemos crecido mucho y hemos logrado posicionarnos en el mercado, con mucha paciencia y no haciendo cosas al azar sino probando, prueba y error. Además, hemos logrado que muchos artistas reconocidos como Dillom, Mya, Chapu, Nova o Sony elijan nuestra ropa para vestir. Lo que nos llena de orgullo".

Videoclip "Tamo Chelo". Foto: Instagram.

"La gente nueva y la gente que nos vuelve a elegir es la que más nos inspira porque eso significa que estamos haciendo las cosas bien, más allá de llegar a algún artista reconocido. Todo empieza por lo cercano y lo que tenemos acá, y eso no tiene precio el que te vuelvan a elegir. Es una satisfacción muy grande y te motiva".

¡Muchas gracias chicos por contar su historia! Esperamos que sigan los éxitos en el emprendimiento.

