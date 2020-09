Este es el estilo masculino que más se está usando en el mundo: súper confortable

View this post on Instagram

Jungleud83cudf34ud83cudf38ud83cudf3a #menswear#fashiondesigner #Style#tropicalprint#menstyle #jumpsuit#summer#menstyle #Totallook pH:@flai_fotografia Hair:@muchopeluqueria Makeup:@lucianaolivamakeup /@salvatoremakeupstudio Look: by @santisibilla Para:@booqagencia