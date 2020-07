¿Cuál es tu favorito? Los 8 accesorios que se imponen en el street style masculino

Sabemos que los accesorios son los elementos que complementan nuestro outfit y demuestran que te has tomado el tiempo necesario para tener un buen aspecto, por lo que no te has puesto lo primero que has encontrado.

Muchos hombres no se sienten seguros llevando accesorios. Si eres uno de ellos pero aun así quieres dar una oportunidad a los accesorios (cosa que deberías hacer), estoy aquí para ayudarte. Una lista infalible que recopila los mejores accesorios para hombre para este invierno 2020.

1. Riñonera: Nos costó asumir su vuelta en el año 2017 y, para nuestra sorpresa, en 2020 mantienen su reinado. Esta vez, las riñoneras se vuelven algo más sofisticadas con la ayuda de colores delicados, tejidos de calidad.

2. Piluso: Sí, lo sabemos, te cuesta creerlo pero los gorros de estilo pescador son una realidad innegable y poco a poco te irás acostumbrando a ellos. De hecho, se han vuelto puramente urbanos y combinan a la perfección con tus looks más cosmopolitas.

3. Las Gafas geométricas: Los lentes de sol con marcos rectangulares y hexagonales. Se llevan especialmente con cristales en colores en tonos pastel. Unas de las más vistas en el street style son las gafas felinas.

4. Bufanda: Si hubiese que escoger un complemento estrella para este invierno fijándonos en las pasarelas, la bufanda sería la respuesta absoluta. Ha desfilado en todas sus formas y colores, aunque todas comparten un denominador común: su largo XXL y un aspecto como si hubiesen sido rescatadas del baúl de los recuerdos.

5. Botas: No hay discusión sobre cuál es el calzado estrella de esta temporada, al menos. Las botas en todas sus formas. Además, son perfectas para actualizar el traje sin saltarnos en exceso el código de vestimenta de la oficina. Esta temporada encontramos desde las sobrias y elegantes Chelsea hasta los modelos inspirados en el trekking.

6. Transparencias dinámicas: Es uno de los materiales imprescindibles de la temporada. El plástico transparente continúan reclamando su posición para el Otoño/Invierno, añadiendo a la paleta de color un toque escarchado y acentuando la intención en la textura.

7. Ruanas; con la llegada de invierno esta pieza es infalible para realzar o complementar tu look.

8. Tapabocas: el barbijo se convirtió en el nuevo accesorio o ítem de moda.

La moda masculina está en una constante evolución y revolución. Es por esto que lo accesorios cumplen un rol fundamental en el armado de los looks. Los accesorios ayudan a personalizar nuestro estilo y a darle mayor duración a las prendas porque permite actualizarlas y acondicionarlas a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones.