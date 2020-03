Dress Code: ¿Cómo vestir para un evento?

¿Alguna vez te has preguntado cómo vestirse para un evento? Si te han invitado a alguna fiesta o cóctel y no has sabido cómo elegir tu look, tranquilo porque hoy te damos las claves para triunfar en tu próximo evento.

Muchas veces me han preguntado que recomiendo en materia de looks para ir a diferentes eventos. Lo primero a tener en cuenta es la imagen que quiero transmitir, que tipo de evento es, el horario del mismo, el lugar y que tipo de relación tengo con el anfitrión. Una vez resueltas esas dudas nos sumergiremos en el armario para elegir el outfit indicado.

Hoy en día, quizás sean pocas las invitaciones en las que se especifica el dresscode para asistir a un evento. Sin embargo, resulta importante para no sentirse incómodo, que si la invitación lo indica respetar dicho código. Repasemos cada tipo de Dress Code y dejate inspirar por las imágenes.

Los dress code básicos serían:

1.Casual

Este es uno de los mas simples de armar ya que es un look que se arma con las prendas básicas del guadarropas. El calzado dependerá del evento, puedes llevar zapatillas o zapatos.

Si el evento se lleva a cabo durante el día inclínate por colores colores claros.

Si por el contrario el mismo transcurre por tarde noche, apostá por prendas un poco más formales como una americana y colores mas oscuros.

2. Semiformal

Este código no invita a subir el volumen del look, incorporando piezas mas formales como un pantalón sastre o un traje. Este dress code permite llevar el traje sin corbata. Si querés darle un toque más elegante añade corbata. apuesta por colores claros si el evento es de día.

3. Cocktail

Probablemente el más popular y el que más trabajo cuesta entender. Se usa para eventos que son festivos pero no son formales. Para este tipo de evento deja llevar por la imaginación. Mirá tendencias e inspirate. Dejate llevar por la creatividad.

4. Formal

Probablemente el más común y al que todos estamos acostumbrados cuando pensamos en fiesta. En este, los hombres deben llevar un traje en color oscuro o claro y zapatos de vestir, aunque también pueden usar un smoking. Añade un moño un corbata, el calzado ya permite un cierto brillo. Propuesta para un evento formal de día.

5. Etiqueta o Black Tie

Los hombres deben llevar un smoking y una corbata de moño negra. Aquí ya pueden llevar el chaleco negro también. Aquí la elegancia radica en la un buen corte de traje.

​​​ Utiliza colores y textiles satinas para noche,

6. Etiqueta rigurosa o gala

Es el código de vestimenta más formal que existe y generalmente se utiliza en ceremonias súper elegantes. Los hombres deben llevar un frac con cola, una camisa blanca con cuello, un chaleco blanco y una corbata de moño blanca. El evento merece estar a la altura de las circunstancias. frac en diferentes colores

¿Y si no se informa del dresscode?

Lo primero es empezar por realizar ciertas averiguaciones para saber de qué trata el mismo. Es preferible indagar a sentirse incómodo en un evento. Si, aun así, surgen las dudas, mejor optar por un pantalón de corte chino, una camisa básica y una americana.