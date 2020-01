Claves para hacer la maleta de verano perfecta

Sea cual sea el destino estival, la maleta se convierte muchas veces en un verdadero dolor de cabeza ya que de ella depende en gran parte el éxito de las vacaciones. Planificar la maleta con tiempo eligiendo la ropa adecuada y establecer una lista con las cosas que se van a necesitar -y sobre todo las que no- evitaras sorpresas desagradables de última hora.

1.- Define los cuatros pilares básicos de tu viaje:

Duración: días que durará tu estancia.

Destino: lugar donde te vas de vacaciones.

Clima: fundamental saber el clima y/o consultarlo siempre antes de hacer la maleta.

Objetivo: importantísimo, si es un viaje de ocio, playa, turismo o trabajo.

2.- No te olvides nunca del transcurso del viaje

Ya sea en avión, auto o micro, el tiempo que vayamos a estar en cualquier medio de transporte se ha de tener muy en cuenta a la hora de preparar un “kit de supervivencia” para el viaje. Si lo preparamos bien llegaremos más descansados a nuestro destino:

Almohadón para el cuello, Baterías de repuesto para el móvil y dispositivos varios, Auriculares, Libros. Mini necessaire con peine, cepillo/hilo dental, dentífrico, toallas húmedas, cosméticos “beauty flash”.

3.- ¡Identificá que tipo de viajero eres para elegir tu ropa!

Urbano y turístico: ropa cómoda y cosmopolita.

Playero: Remeras, sombreros y traje de baño.

Mochilero: mochila, botas, bermudas y gorra.

NOCTURNO: básicos, zapatillas y bomber fina de verano.

¿Cómo organizo mi maleta perfecta de verano?

Lo primordial es que te preguntes cómo te gustaría verte durante este viaje y que te llevarías ¡Visualízate con la ropa! y planifica tus estilismo mentalmente.

Elige looks clave para tu estadía según el tipo de viajero que seas y compleméntalos con prendas básicas para que los estilismos combinen entre sí y puedas crear varios estilos que puedan rotar entre ellos. Dale el toque a tus looks con los complementos; cinturones, pulseras, algún colgante, ocupan poco espacio en la maleta y refrescara tu look cada día

No te olvides de un mini botiquín con curitas, alcohol, paracetamol, antihistamínicos… ¡diséñalo dependiendo de tus necesidades!

4.-Algunas ideas de las prendas de este verano:

Zapatillas Converse, Jeans, Pantalones chinos en colores claros, remeras básicas, camisas finas, Sombrero de paja o gorras, Bermudas, Gafas de sol. Campera de denim. Escoge menos partes inferiores que superiores; 2 básicos para la parte inferior y un número más elevado de partes superiores para combinar ¡Nunca falla! Ropa interior cómoda, fresca y de algodón. Llévate calzado versátil, cómodo y estiloso. Bañadores y ropa de playa

Colocar primero las prendas que más pesen (como vaqueros y zapatos) en la parte inferior y dejar las más delicadas para el final. Las prendas de algodón pueden ir enrolladas para que ocupen menos y aprovechar el espacio que quede en las bolsas de los zapatos para meter los calcetines y/o la ropa interior.

¿Qué prendas son imprescindibles en tu maleta de verano? Bon boyage.