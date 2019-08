La diseñadora de celebrities de Hollywood en Mendoza

Laura Vela es española, estudio Administración y Dirección de empresas en Barcelona, al finalizar su carrera decidió ir tras sus sueños. Se mudó a Nueva York a estudiar moda en Parsons y a los cuatro meses ya estaba exponiendo sus diseños nada más ni nada menos que en New York Fashion Week. Con un curriculum digno de admirar, la exitosa empresaria nos dio una entrevista y pudimos charlar con ella acerca de su historia, sus comienzos, sus próximos proyectos y su pasión por la moda.

¿Cómo surgió tu interés por la moda?

Cuando terminé mis estudios comencé una búsqueda interna y reflexión sobre qué era lo que realmente me apasionaba, que era lo que quería hacer y fue así que me di cuenta que pasaba horas leyendo sobre tendencias de moda, haciendo collages, diseñando ropa para mí misma. Decidí ir tras mis sueños. Me inscribí en Parsons para hacer un master de marketing de moda y así empezó todo.

¿Cómo fueron tus inicios como diseñadora?

Más que diseñadora me catalogo como empresaria de proyectos, con un ojo para el diseño. Mi fortaleza es crear proyectos de la nada, contar historias. Todo surgió de una forma muy natural, comencé con un emprendimiento de carteras, actualmente estoy con un proyecto de Home Decor.

¿Cómo fue que llegaste a exponer tus diseños en New York Fashion Week?

Fue mientras estudiaba en New York que el director de Parsons vio mis diseños y me alentó a que presentara mi colección en New York Fashion Week. Fui seleccionada entre tres mil participantes. Eso me abrió las puertas a un mundo nuevo. Tuve el apoyo de grandes diseñadores como Michael Kors y Carolina Herrera, las ventas se dispararon, celebridades de todo el mundo comenzaron a comprar mis diseños, fue un sueño hecho realidad.

Laura Vela.

¿Cómo lograste introducirte en el mundo de la moda y tener una cartilla de clientes tan amplia?

Cuando uno hace lo que realmente le gusta, es fiel a su corazón y le pone pasión y amor, el universo conspira para que las cosas se hagan realidad. Te pone a las personas correctas en el lugar correcto. Quien iba a creer que a los cuatro meses de haberme mudado a Nueva York iba a estar exhibiendo en NYFW. Cuando uno se prepara con la cabeza y el corazón alineados las cosas vienen solas y todo empieza a fluir.

¿Como ves la moda argentina?

Me encanta la moda argentina. Es una mezcla perfecta entre chic y sofisticado priorizando la comodidad. Después de haber vivido la moda tan de cerca, me encuentro en una misión de hacer la moda más humana. No quiero que la gente se centre solo en lo estético, sino que encuentre la belleza desde el interior. La moda debe potenciar lo que ya somos sin perder la identidad ni convertirnos en alguien que no somos. Lo ideal es encontrar el estilo que a uno lo refleja y potenciarlo. La moda debe ser un potenciador.

¿Porque decidiste dejar NYC y emprender una nueva vida en Mendoza?

Las mejores decisiones se toman desde el lado del amor no desde el miedo. Paradójicamente encontré el amor mendocino en Nueva York y decidí emprender algo nuevo acá.

¿De qué se trata de proyecto de Home Decor?

Se trata de un emprendimiento social de decoración del hogar. La idea es fusionar mi visión cosmopolita y formación como diseñadora junto a la de los artesanos argentinos y trasladar esos diseños a todos los hogares. Hace menos de un mes que comencé y mis diseños ya están en bodegas como Zuccardi, The Vines, Finca la Azul, Casa Petrini, etc. Además trabajo como consultora de moda con marcas americanas y españolas. Desarrollo su estrategia empresarial, visión de marca, campañas comerciales, lookbooks y contenido en función de las necesidades de cada cliente.

¿Qué te gustaría lograr a futuro? ¿Tenés algún sueño?

Mi gran sueño es crear una fundación. Todos los años viajo a África para trabajar con mujeres que han sido abusadas física y sexualmente. Mediante una organización las ayudo a empoderarse a través de los microcréditos y desarrollo de planes de negocios así darles una nueva oportunidad.

¿En qué te inspiras a la hora de vestirte?

La moda es una forma de expresión artística. Mi lema es “menos es más”. La moda no es disfrazarse, sino estar a gusto en nuestra piel y usar prendas que reflejen quienes somos. Vestir bien es hacerlo de adentro hacia fuera y no al revés. Se trata de detenernos a entender más sobre nuestra persona, quienes somos, nuestras emociones, los valores que nos definen antes de comprar una prenda de moda.

¿Qué consejo le darías a los lectores de MDZ Femme?

Que valoren la ciudad que tienen. Mendoza es una ciudad muy bonita. He tenido la suerte de vivir y recorrer muchos lugares y puedo asegurar que Mendoza no se queda atrás. Otra cosa importante que me gustaría decirles es que se quieran como son. La moda se luce cuando hay amor propio, crean en ustedes mismas, todo lo que se propongan lo pueden conseguir. No se encierren en sus limitaciones. Creen la mejor versión de ustedes mismas.