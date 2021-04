Seis manchas difíciles que podrás eliminar en minutos con estas recomendaciones

Las manchas son un enemigo íntimo de nuestras prendas más valoradas. No siempre los productos industriales sirven para eliminarlas y a veces sentimos que hemos arruinado una prenda, pero no, hay trucos caseros que son mejores que los que nos venden.

Nosotros te aminoramos el camino de prueba, porque ya chequeamos esta lista que te vamos a dejar. Guarda el link de esta nota y tenlo siempre a mano, porque te van a salvar.

¿Qué pasó y cómo lo arreglo?

Grasa: cuando una gota de aceite cae en una prenda parece que el tiempo se detiene. Si estás en la calle y aún te queda un día largo por delante, tranquilizate, consigue sal fina y ponla sobre la mancha. Arroja el excedente y deja lo que quede adherido a la mancha por el mayor tiempo que puedas (mínimo 20 minutos). Luego sacude la sal y ¡walá! la mancha aceitosa se habrá ido. Es casi mágico.

En caso de que la mancha de aceite no sea reciente o no hayas advertido en cuanto ocurrió, no hay problema, usá el desengrasante típico de cocina. ¡Pero cuidado! Primero has una prueba en un margen de la prenda que no sea visible, puede ser el ruedo de un pantalón por ejemplo, para chequear que el género no se daña. Si hecho esto, el color y la textura permanecen intactas, usa el líquido sobre la mancha en cuestión. Déjalo actuar por 30 minutos y lava la prenda como lo haces habitualmente, según las recomendaciones del fabricante.

¿Tus zapatillas blancas de cuero o de ecocuero están amarillentas? Embebe un algodón con quitaesmalte, sí, el habitual que usamos para nuestras uñas, y pásalo suavemente sobre el cuero. Verás que rápidamente vuelven a su blanco original.

Mancha de sangre: el momento ideal para retirarlas es cuando no ha transcurrido mucho tiempo desde que sucedió. El truco es el que usaban nuestras abuelas y nunca falla, coloca sólo la parte de la prenda manchada bajo el surtidor de agua fría y déjala correr. Luego toma jabón de pan blanco y aplícalo sobre la mancha. No frotes mucho, para no arruinar el género, vuelve a enjuagarlo con agua fría y repite el proceso las veces que sea necesario hasta que desaparezca.

En caso de que la mancha lleve tiempo ahí, el procedimiento será el mismo, pero se recomienda dejar actuar el jabón blanco unos minutos entre cada enjuague.

¿Vino tinto? Embebe la mancha con alcohol etílico, déjala actuar por al menos 20 minutos y lava de modo habitual. Sí sí, todos recordamos el truco del vino blanco para sacar el tinto de nuestro género, pero no siempre tenemos cerca. Por eso puedes reemplazarlo por esta otra sustancia, y obtener así incluso mejores resultados.

Finalmente, la última recomendación que te dejamos es para eliminar las manchas de labial. Unta la zona afectada con vaselina, déjala actuar unos minutos y enjuaga. ¡Fin del problema!