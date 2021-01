Consejos prácticos y efectivos: para detener la polilla en la madera

Nunca falta en una casa un mueble de madera, el problema está cuando una polilla decide comerse la madera, destruyéndolos así por completo.

Las polillas o carcoma, son larvas que se alimentan de la madera, especialmente vieja, podrida o húmeda, cuando no se actúa a tiempo el frenarlas puede ser una tarea bastante complicada.

Al momento de detectar la polilla, deberás aislar el mueble de los demás, para impedir que se infecte el resto. Luego, fumiga el mueble con spray contra termitas y polillas o inyecta en los agujeros el insecticida, la parafina o la cera de abeja.

Si el mueble no está muy apolillado, lo ideal es dejarlo en una cámara de frío, ya que los gusanos no resisten bajas temperaturas, o en el caso de no poseerlo, puedes valerte de un calefactor, para disminuir la humedad del mueble en un 20%.

En el caso de que tus muebles sean muy antiguos, es mejor pedir la asesoría de un profesional, ya que de lo contrario podrías devaluar su valor al querer repararlo.